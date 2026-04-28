Trẻ em thành thạo thiết bị công nghệ nhưng liệu có biết sử dụng an toàn?

Học sinh Tiểu học và THCS: Thành thạo sớm, liệu có nguy cơ gặp rủi ro sớm?

Trong kỷ nguyên số, học sinh Tiểu học và THCS tiếp cận công nghệ từ rất sớm và nhanh chóng sử dụng một cách thuần thục. Các em học nhanh, khám phá nhanh và gần như không gặp rào cản khi bước vào thế giới số. Nhưng chính sự thành thạo đó lại dễ tạo ra một cảm giác an toàn giả - rằng trẻ đã "biết dùng" thì cũng sẽ "biết tự bảo vệ".

Thực tế không phải vậy. Internet chưa bao giờ là một môi trường hoàn toàn an toàn. Thông tin sai lệch, nội dung độc hại, các hình thức lừa đảo hay tương tác tiêu cực đều tồn tại và ngày càng tinh vi. Khi chưa được trang bị nền tảng để hiểu đúng, phân biệt và kiểm soát hành vi, trẻ rất dễ bị cuốn vào những rủi ro mà chính các em cũng không nhận ra.

Ở bậc Tiểu học, khả năng phân biệt đúng - sai và tư duy phản biện còn hạn chế, khiến các em dễ tin, dễ bắt chước và khó lường trước hậu quả. Đến THCS, dù tư duy phân tích bắt đầu hình thành, các em vẫn thiếu trải nghiệm và bản lĩnh để xử lý những tình huống phức tạp trên môi trường số - từ việc tiếp nhận thông tin, tương tác với người lạ cho đến bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Vì vậy, việc cho trẻ tiếp cận công nghệ thôi là chưa đủ. Nếu không được trang bị kỹ năng và tư duy số một cách bài bản, sự "thành thạo" có thể nhanh chóng trở thành điểm yếu. Theo đó, giáo dục kỹ năng số từ sớm không còn là lựa chọn, mà là một yêu cầu cấp thiết để bảo vệ trẻ và giúp các em phát triển an toàn, có trách nhiệm trong thế giới số.

Chương trình Tin học quốc tế IC3 - Trang bị năng lực số cần thiết trong kỷ nguyên số

Trong bối cảnh cha mẹ cần trang bị cho con những kỹ năng và tư duy số một cách bài bản nhưng không có nhiều thời gian để theo sát con mọi lúc, thậm chí nhiều cha mẹ cũng chưa thực sự hiểu rõ về những rủi ro tiềm ẩn trên không gian mạng, chương trình IC3 (Digital Literacy Certification) là sự hỗ trợ đắc lực cho con ngay từ trên ghế nhà trường.

IC3 trang bị những kỹ năng cần thiết, phù hợp với học sinh phổ thông trong kỷ nguyên số

Kiến thức lý thuyết của chương trình IC3 giúp học sinh hiểu được bản chất của công nghệ và cách tư duy để xử lý các tình huống phát sinh trong đời thực. Chương trình không chỉ dạy các em biết cách gửi email mà giúp các em hiểu khi nào nên gửi email, những rủi ro bảo mật khi gửi thông tin và cách nhận diện thư giả mạo; hoặc trang bị cho các em biết cách xử lý khi bị bạn bè bắt nạt, chứng kiến bạn bè bắt nạt trên nền tảng số để biết cách bảo vệ bản thân và không tiếp tay cho hành vi xấu….

Một học sinh có năng lực số không chỉ biết sử dụng công nghệ, mà quan trọng hơn là biết tư duy để lựa chọn cách xử lý phù hợp trong từng tình huống cụ thể, từ đó bảo vệ bản thân, dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư của mình. Những kỹ năng trên không phải các em sử dụng thành thạo máy tính hay giỏi lập trình có thể xử lý được.

Các em cần phải được trang bị những kiến thức nền tảng phù hợp với lứa tuổi, gắn với những tình huống thực tế các em gặp phải ở bên trong và bên ngoài nhà trường, gia đình. Nếu thiếu kiến thức nền tảng, các em sẽ dễ dàng có những hành động mà không lường trước hiệu quả, bắt chước bạn bè dẫn đến mắc sai lầm trong vô thức.

Chương trình Tin học quốc tế IC3 được Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá là chương trình uy tín, được nhiều quốc gia trên thế giới sử dụng để dạy cho học sinh phổ thông. Nội dung chương trình có tác dụng bổ trợ, tăng cường cho chương trình Tin học chính khóa, phù hợp để học sinh tiếp cận phát triển kiến thức, kỹ năng công nghệ thông tin và năng lực số đáp ứng nhu cầu của học sinh, phụ huynh và xã hội.

Ngoài ra, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã khẳng định năng lực số là khả năng sử dụng công nghệ số để hoàn thành nhiệm vụ cụ thể hoặc giải quyết vấn đề trong thực tiễn. Theo định hướng đó, chương trình IC3 được thiết kế hướng tới sản phẩm học tập, nhiệm vụ ứng dụng, kỹ năng tìm kiếm - đánh giá thông tin, sáng tạo nội dung số, an toàn số, trách nhiệm số và sử dụng AI có trách nhiệm.

Đồng hành cùng nhà trường và học sinh, IC3 là chương trình bổ trợ và tăng cường theo hướng chuẩn hóa năng lực số, mở rộng tầm nhìn quốc tế, tập trung trang bị những kiến thức và kỹ năng đúng với nhu cầu của từng độ tuổi và phù hợp với đa số học sinh phổ thông. Sự kết hợp của chương trình Tin học chính khóa và chương trình IC3 sẽ giúp học sinh phát triển toàn diện hơn.

Như vậy, việc trang bị cho trẻ em những kỹ năng để sử dụng thiết bị số từ sớm là vô cùng quan trọng. Đó là nền tảng vững chắc để các em phát triển tự tin và đúng hướng, đồng thời bảo vệ bản thân an toàn trong môi trường số./.