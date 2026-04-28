Ứng dụng hay: Chú mèo béo đáng yêu "nằm chình ình" trên màn hình để nhắc nhở mọi người không lướt mạng xã hội nữa

Thay vì yêu cầu người dùng phải có “ý chí sắt đá” để ngừng lướt mạng xã hội, một tiện ích trình duyệt mới lại đưa ra cách tiếp cận nhẹ nhàng hơn: dùng… mèo. Cụ thể, khi bạn sử dụng các nền tảng như TikTok, Instagram, X hay YouTube vượt quá thời gian cho phép, một chú mèo sẽ xuất hiện và nằm chắn ngay trên màn hình, buộc bạn phải dừng lại.

Cách sử dụng khá đơn giản. Người dùng chỉ cần thiết lập thời gian lướt mạng xã hội (mặc định 60 phút) và thời gian nghỉ (mặc định 5 phút). Khi hết giờ, mèo sẽ “chiếm chỗ”, kèm theo bộ đếm ngược cho đến khi bạn có thể tiếp tục sử dụng. Không có cách tắt nhanh hay lách luật, nên việc nghỉ là gần như bắt buộc.

Điểm đáng chú ý là tiện ích này không hoạt động theo kiểu “trừng phạt”. Nó không khóa trình duyệt hay hiển thị cảnh báo khó chịu, mà mô phỏng lại tình huống quen thuộc với người nuôi mèo: đang làm việc thì “boss” nhảy lên bàn và bạn đành chịu. Sự phiền toái được thay bằng yếu tố dễ thương, khiến trải nghiệm trở nên dễ chấp nhận hơn.

Quá trình chú mèo béo màu cam bước tới và "chắn view" của người dùng

Về cơ chế, công cụ chỉ tính thời gian khi tab mạng xã hội đang được mở. Nếu bạn chuyển sang tab khác hoặc ứng dụng khác, bộ đếm sẽ dừng và reset, tránh việc tính sai thời gian. Sau mỗi lần nghỉ, chu kỳ sẽ bắt đầu lại từ đầu. Nhà phát triển cho biết tiện ích chỉ sử dụng quyền truy cập trang để hiển thị lớp overlay (hình con mèo), không thu thập dữ liệu người dùng và hoàn toàn miễn phí, không quảng cáo.

Trong bối cảnh ngày càng nhiều người gặp khó khăn với việc kiểm soát thời gian online, đây là một giải pháp đơn giản nhưng hiệu quả. Đôi khi, thứ khiến bạn dừng lại không phải là cảnh báo nghiêm khắc, mà chỉ là một chú mèo đủ đáng yêu để bạn… chịu thua.