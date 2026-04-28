Dọn nhà mới phát hiện: 6 món tôi từng mua vì tưởng cần nhưng thực chất chỉ “đốt tiền” vô ích

1. Hộp đựng đồ: Càng mua càng nhiều đồ

Một trong những sai lầm phổ biến khi muốn sống gọn gàng là mua thật nhiều hộp đựng, ngăn kéo chia ô hay túi treo tường.

Ban đầu, chúng ta nghĩ rằng chỉ cần thêm vài chiếc hộp là nhà sẽ ngăn nắp hơn. Nhưng thực tế, hộp đựng chỉ giúp giấu đồ đi , chứ không làm giảm số lượng đồ đang có.

Nhiều người sau khi dọn dẹp mới phát hiện: số lượng hộp đựng còn nhiều hơn cả đồ dùng bên trong. Điều này vô tình tạo ra vòng lặp tiêu dùng – mua hộp để chứa đồ, rồi lại mua thêm đồ để lấp đầy hộp.

Nhà cửa gọn gàng không đến từ việc mua thêm vật dụng lưu trữ, mà đến từ việc giảm bớt những thứ không cần thiết .

2. Mỹ phẩm chức năng trùng lặp: Nhiều nhưng không dùng hết

Thị trường làm đẹp ngày càng phân chia sản phẩm thành nhiều bước nhỏ: kem lót, kem nền, cushion, phấn phủ, xịt khóa makeup… chưa kể bảng màu son và phấn mắt liên tục ra mắt phiên bản mới.

Nhiều người mua vì tò mò hoặc vì thấy đẹp, nhưng cuối cùng lại chỉ dùng vài món quen thuộc. Không ít sản phẩm gần như còn nguyên vì màu không hợp hoặc chức năng tương tự nhau.

Nguyên tắc đơn giản giúp tiết kiệm đáng kể chi phí: Chỉ mua khi đã dùng gần hết sản phẩm cũ và chọn những món thực sự phù hợp với mình.

3. Đồ gia dụng "hot trend": mua xong để đó

Những thiết bị gia dụng nhỏ như máy ép trái cây, nồi chiên không dầu, máy làm sữa hạt, máy nướng bánh… thường được quảng cáo rất hấp dẫn.

Nhưng sau thời gian ngắn sử dụng, nhiều người nhận ra công năng bị trùng lặp hoặc không phù hợp với thói quen sinh hoạt.

Ví dụ:

- Máy ép trái cây và máy xay sinh tố có thể thay thế nhau trong nhiều trường hợp

- Lò nướng và nồi chiên không dầu có chức năng gần tương tự

- Một số thiết bị chỉ dùng vài lần rồi bỏ quên

Việc chạy theo xu hướng có thể khiến căn bếp đầy thiết bị nhưng tần suất sử dụng rất thấp.

4. Đồ trang trí mua theo cảm hứng

Khi đi du lịch hoặc lướt mạng xã hội, nhiều người dễ bị thu hút bởi các món decor nhỏ xinh.

Ban đầu chỉ mua một món, sau đó dần dần tích lũy thành cả bộ sưu tập. Một số món thậm chí chỉ trưng bày một thời gian ngắn rồi cất đi vì không còn phù hợp với không gian.

Không ít món quà lưu niệm du lịch có giá khá cao tại điểm bán, nhưng khi tìm online lại thấy rẻ hơn rất nhiều.

Đôi khi, một bức ảnh đẹp hoặc một kỷ niệm đáng nhớ đã đủ , không nhất thiết phải mang thêm đồ về nhà.

5. Quần áo mua nhiều nhưng vẫn "không có gì để mặc"

Một nghịch lý quen thuộc: tủ quần áo đầy nhưng vẫn thấy thiếu đồ.

Nguyên nhân thường nằm ở việc mua theo cảm hứng:

- Kiểu dáng nhanh lỗi mốt

- Chất liệu không thoải mái

- Size không phù hợp

- Màu sắc khó phối

Sau khi dọn tủ, nhiều người nhận ra mình chỉ mặc thường xuyên khoảng 20–30% số quần áo đang có.

Giải pháp hiệu quả là chọn những thiết kế cơ bản, dễ phối và có thể sử dụng lâu dài thay vì chạy theo xu hướng ngắn hạn.

6. Những món đồ mua vì "đang giảm giá"

Một chiếc ly xinh, một món decor nhỏ, hay một thiết bị giảm giá mạnh có thể khiến chúng ta nghĩ rằng mình đang tiết kiệm.

Nhưng nếu không thực sự cần, món đồ đó vẫn là một khoản chi tiêu không cần thiết. Nhiều người sau khi thử sống tối giản nhận ra: không mua cũng chính là một cách tiết kiệm.

Sau khi dọn dẹp nhà cửa, nhiều người mới nhận ra rằng phần lớn áp lực đến từ những món đồ từng mua theo cảm hứng.

Giảm bớt đồ không khiến cuộc sống kém tiện nghi, mà ngược lại giúp:

- không gian sống thoải mái hơn

- chi tiêu dễ kiểm soát hơn

- tâm lý nhẹ nhàng hơn

Đôi khi, quyết định tài chính thông minh nhất không phải là tìm cách kiếm thêm tiền – mà là tránh mua những thứ không thực sự cần thiết.