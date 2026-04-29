Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Miền Bắc sẽ mát mẻ đến hôm nào?

Theo Duy Anh | 29-04-2026 - 18:59 PM | Xã hội

Chuyên gia khí tượng vừa dự báo về diễn biến thời tiết khu vực Bắc Bộ trong kỳ nghỉ lễ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (29/4), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến toàn miền Bắc. Ở khu vực này đã có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; nhiệt độ phổ biến 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ.

Do không khí lạnh đang mở rộng xuống Trung Bộ nên đêm nay, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trao đổi với tờ Sức khoẻ & Đời sống về diễn biến thời tiết miền Bắc trong những ngày tới, bà Phạm Thị Châm, Dự báo viên Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 29/4, thời tiết Bắc Bộ chuyển mát, nhiệt độ thấp nhất vào đêm và sáng phổ biến từ 20 - 23 độ C.

Bắt đầu từ ngày 30/4 đến hết kỳ nghỉ lễ, khu vực này ít mưa, ban ngày có nắng.

Hai ngày đầu kỳ nghỉ, nền nhiệt khá dễ chịu với mức cao nhất từ 27 - 30 độ C, sau đó tăng nhẹ lên 30 - 33 độ C. Hình thế thời tiết mát mẻ này sẽ duy trì 1-2 ngày tới.

Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Miền Bắc sẽ mát mẻ đến hôm nào? - Ảnh 1.

Đêm nay, nhiều tỉnh miền Trung xuất hiện mưa lớn do tác động của đợt không khí lạnh cuối mùa (Ảnh: Công an nhân dân).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 29 và ngày 30/4

Thời tiết Hà Nội không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 21-30 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 19-31 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 20-30 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 21-30 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 23-34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 19-33 độ.

Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Nhiệt độ từ 24-36 độ.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên