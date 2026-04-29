Khởi tố nữ bác sĩ Nguyễn Kiều Nhi

Ngày 29/4, Báo PL TPHCM dẫn thông tin từ VKSND khu vực 1, tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Kiều Nhi (tạm trú tại TP. Hồ Chí Minh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 3, Điều 174 BLHS.

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Kiều Nhi là bác sĩ chuyên môn kỹ thuật theo giấy phép hành nghề số 000433/ĐL-GPHN được cấp ngày 03/7/2024, phạm vi hành nghề: Chuyên khoa Răng hàm mặt tại phòng khám chuyên khoa răng, hàm, mặt Merden thuộc công ty TNHH Vy An Việt Nam (địa chỉ tỉnh Bắc Ninh) theo Quyết định số 24/QĐ-SYT ngày 10/01/2025 của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh.

Nguyễn Kiều Nhi tại cơ quan điều tra - Ảnh: Người lao động

Theo quy định, Nhi không thể được đứng tên bác sĩ chuyên môn kỹ thuật cho bất kỳ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nào khác.

Tuy nhiên, trong khoảng thời gian từ ngày 22/1/2025 đến ngày 21/3/2025, tại tỉnh Đắk Lắk và các tỉnh khác, Nhi vẫn đưa ra thông tin gian dối là chưa đứng tên bác sĩ chuyên môn kỹ thuật tại bất kỳ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nào để người đại diện các công ty có nhu cầu hợp tác tin tưởng ký hợp đồng và chuyển tiền.

Với thủ đoạn đó, Nhi đã chiếm đoạt để sử dụng cá nhân với tổng số tiền 205 triệu đồng của 3 doanh nghiệp.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử theo quy định của pháp luật.