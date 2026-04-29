Tất cả người dùng Zalo cần nắm rõ thông tin sau nếu không muốn mất sạch tiền trong tài khoản

Theo Duy Anh | 29-04-2026 - 11:55 AM | Xã hội

Thời gian gần đây, tình trạng các đối tượng xấu chiếm quyền tài khoản Zalo để nhắn tin mượn tiền, yêu cầu chuyển khoản từ người thân, bạn bè của nạn nhân diễn ra ngày càng phổ biến.

Công an tỉnh Cà Mau cho biết, trên thực tế, lợi dụng tâm lý chủ quan, tin tưởng người quen, nhiều nạn nhân đã vội vàng chuyển tiền mà không xác minh, dẫn đến thiệt hại tài sản.

Đáng chú ý, các đối tượng ngày càng sử dụng thủ đoạn tinh vi nhằm chiếm giữ tài khoản trong thời gian dài.

Một phương thức phổ biến là liên tục sử dụng chức năng "quên mật khẩu" để hệ thống gửi mã xác minh về số điện thoại của nạn nhân.

Khi mã được gửi quá nhiều lần trong thời gian ngắn, hệ thống sẽ tạm khóa chức năng nhận mã trong 24 giờ để bảo vệ tài khoản.

Lợi dụng cơ chế này, đối tượng khiến nạn nhân không thể khôi phục tài khoản, trong khi chúng vẫn duy trì quyền kiểm soát để thực hiện hành vi lừa đảo.

Trong khoảng thời gian này, các đối tượng sẽ nhắn tin hàng loạt đến danh bạ của nạn nhân, giả danh để mượn tiền hoặc yêu cầu chuyển khoản.

Trước tình hình trên, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Cà Mau khuyến cáo người dân:

Cần nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ tài khoản Zalo bằng cách kích hoạt xác thực 2 lớp;

Không quét mã QR hoặc truy cập các liên kết không rõ nguồn gốc;

Tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu cho bất kỳ ai;

Khi nhận tin nhắn mượn tiền phải gọi điện trực tiếp để xác minh;

Thường xuyên kiểm tra, đăng xuất các thiết bị lạ và kịp thời đổi mật khẩu khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

Trường hợp phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc đã chuyển tiền nhưng nghi bị lừa đảo, cần nhanh chóng lưu giữ nội dung tin nhắn, chứng từ giao dịch và liên hệ cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.

