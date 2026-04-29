Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tất cả những người có giao dịch chuyển tiền cho Nguyễn Đỗ Phương Anh SN 1993, hãy báo ngay cho công an

Theo Duy Anh | 29-04-2026 - 11:24 AM | Xã hội

Cơ quan chức năng xác định, đối tượng đã sử dụng khoản ngân hàng số 1058472568 mang tên NGUYEN DO PHUONG ANH (mở tại Vietcombank) để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 28/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết đang thụ lý điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra trên địa bàn thành phố vào các ngày 20 và 21/9/2025.

Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Đỗ Phương Anh (SN 1993; hộ khẩu thường trú tại tổ 4, ấp Thái Hòa, xã Mỹ Lợi, tỉnh Đồng Tháp) đã sử dụng các tài khoản mạng xã hội gồm Facebook “Anh Nguyen (Kho Hàng Ngoại Nhập)”, Zalo “Anh Nguyễn” (số điện thoại 0907.224.529) và tài khoản ngân hàng số 1058472568 mang tên NGUYEN DO PHUONG ANH (mở tại Vietcombank) để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng thông báo, đề nghị những cá nhân là bị hại hoặc có liên quan đến các giao dịch với các tài khoản nêu trên khẩn trương liên hệ, cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra để được giải quyết theo quy định.

Mọi thông tin liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng (qua Công an phường Thanh Khê), địa chỉ: 495 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng hoặc Điều tra viên Lê Hoàng Hải, số điện thoại: 0935.400.855 để được tiếp nhận, xử lý.

Theo Duy Anh

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
11:00 , 29/04/2026
10:32 , 29/04/2026
10:00 , 29/04/2026
09:35 , 29/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên