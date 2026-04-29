Tất cả những người có giao dịch chuyển tiền cho Nguyễn Đỗ Phương Anh SN 1993, hãy báo ngay cho công an

Ngày 28/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết đang thụ lý điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra trên địa bàn thành phố vào các ngày 20 và 21/9/2025.

Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Đỗ Phương Anh (SN 1993; hộ khẩu thường trú tại tổ 4, ấp Thái Hòa, xã Mỹ Lợi, tỉnh Đồng Tháp) đã sử dụng các tài khoản mạng xã hội gồm Facebook “Anh Nguyen (Kho Hàng Ngoại Nhập)”, Zalo “Anh Nguyễn” (số điện thoại 0907.224.529) và tài khoản ngân hàng số 1058472568 mang tên NGUYEN DO PHUONG ANH (mở tại Vietcombank) để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng thông báo, đề nghị những cá nhân là bị hại hoặc có liên quan đến các giao dịch với các tài khoản nêu trên khẩn trương liên hệ, cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra để được giải quyết theo quy định.

Mọi thông tin liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng (qua Công an phường Thanh Khê), địa chỉ: 495 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng hoặc Điều tra viên Lê Hoàng Hải, số điện thoại: 0935.400.855 để được tiếp nhận, xử lý.