Danh tính tài xế Mazda Cx5 tông tử vong nữ công nhân môi trường rồi bỏ chạy

Sự việc nam tài xế bỏ trốn khỏi hiện trường sau khi tông nữ công nhân môi trường tử vong, xảy ra đêm 26/4 tại khu vực đường Phan Đình Phùng (thuộc tổ 8, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên) đang khiến dư luận bất bình. Nạn nhân trong vụ việc là bà T.T.M. (sinh năm 1971, trú tại phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên), công nhân vệ sinh của Công ty CP Thương mại và Đô thị Thái Nguyên.

Nguồn tin trên báo Pháp luật TP.HCM cho hay, theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ 55 phút ngày 26/4, bà M. đang thực hiện nhiệm vụ quét dọn trên đường Phan Đình Phùng thì bất ngờ bị một chiếc ô tô Mazda CX-5 màu trắng lưu thông cùng chiều tông mạnh từ phía sau. Cú tông khiến nạn nhân ngã xuống đường, bị thương rất nặng.

Tại cơ quan công an, Tuân đã thừa nhận hành vi. (Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM)

Sau khi gây tai nạn, thay vì dừng lại để cứu giúp, tài xế Mazda CX-5 đã tăng ga chạy trốn, bỏ mặc nạn nhân. Khi người dân phát hiện vụ việc đã trình báo cơ quan chức năng, đồng thời đưa bà M. đi cấp cứu. Tuy nhiên, nữ công nhân môi trường không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Thông tin trên báo Người Lao Động cho biết thêm, sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương vào cuộc, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ truy tìm phương tiện và người gây tai nạn.

Sau 48 giờ, lực lượng chức năng đã xác định được tài xế gây tai nạn là Hoàng Trọng Tuân (sinh năm 1994, trú xóm Bình Minh, xã Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) và triệu tập để làm việc. Tại cơ quan công an, Tuân thừa nhận toàn bộ hành vi gây tai nạn khiến bà M. tử vong rồi bỏ trốn.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.