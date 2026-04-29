Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Danh tính tài xế Mazda Cx5 tông tử vong nữ công nhân môi trường rồi bỏ chạy

Theo Lam Giang | 29-04-2026 - 10:32 AM | Xã hội

Trong lúc đang làm nhiệm vụ quét dọn trên đường, bà M. bị chiếc Mazda CX-5 chạy cùng chiều tông mạnh từ phía sau.

Sự việc nam tài xế bỏ trốn khỏi hiện trường sau khi tông nữ công nhân môi trường tử vong, xảy ra đêm 26/4 tại khu vực đường Phan Đình Phùng (thuộc tổ 8, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên) đang khiến dư luận bất bình. Nạn nhân trong vụ việc là bà T.T.M. (sinh năm 1971, trú tại phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên), công nhân vệ sinh của Công ty CP Thương mại và Đô thị Thái Nguyên.

Nguồn tin trên báo Pháp luật TP.HCM cho hay, theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ 55 phút ngày 26/4, bà M. đang thực hiện nhiệm vụ quét dọn trên đường Phan Đình Phùng thì bất ngờ bị một chiếc ô tô Mazda CX-5 màu trắng lưu thông cùng chiều tông mạnh từ phía sau. Cú tông khiến nạn nhân ngã xuống đường, bị thương rất nặng.

Tại cơ quan công an, Tuân đã thừa nhận hành vi. (Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM)

Sau khi gây tai nạn, thay vì dừng lại để cứu giúp, tài xế Mazda CX-5 đã tăng ga chạy trốn, bỏ mặc nạn nhân. Khi người dân phát hiện vụ việc đã trình báo cơ quan chức năng, đồng thời đưa bà M. đi cấp cứu. Tuy nhiên, nữ công nhân môi trường không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Thông tin trên báo Người Lao Động cho biết thêm, sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương vào cuộc, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ truy tìm phương tiện và người gây tai nạn.

Sau 48 giờ, lực lượng chức năng đã xác định được tài xế gây tai nạn là Hoàng Trọng Tuân (sinh năm 1994, trú xóm Bình Minh, xã Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) và triệu tập để làm việc. Tại cơ quan công an, Tuân thừa nhận toàn bộ hành vi gây tai nạn khiến bà M. tử vong rồi bỏ trốn.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công an thông báo đến toàn bộ người dân về tin nhắn phạt nguội 50.000 đồng

Quyền lợi khi đăng ký tạm trú mới nhất mà hàng triệu người nên biết

Từ 1/7, hộ chiếu còn hạn vẫn có thể bị hủy trong 7 trường hợp sau đây

10:00 , 29/04/2026
Tất cả người dân đang sử dụng điện trên cả nước chú ý thời điểm áp dụng quy định mới nhất

09:43 , 29/04/2026
Thi hành quyết định khởi tố, bắt tạm giam nữ kế toán Phùng Thị Thùy Linh

09:16 , 29/04/2026
Ra lệnh bắt tạm giam cựu nhân viên hỗ trợ kinh doanh Hà Văn Hiếu SN 1994

08:45 , 29/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên