Quyền lợi khi đăng ký tạm trú mới nhất mà hàng triệu người nên biết

Bắt đầu từ quy định mới nhất theo Quyết định 1523/QĐ-BCA-C06 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong các lĩnh vực quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; quản lý con dấu; quản lý, sử dụng pháo; quản lý cư trú; quản lý căn cước thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an, trong đó có thủ tục đăng ký tạm trú.

Thủ tục đăng ký tạm trú đã có nhiều tinh chỉnh nhằm mang lại sự tiện lợi tối đa cho người dân. Thay vì phải chật vật mang theo nhiều loại giấy tờ truyền thống đến cơ quan công an, giờ đây bạn hoàn toàn có thể thao tác trực tuyến tại nhà, tận dụng dữ liệu số và nhận kết quả nhanh chóng chỉ trong vài ngày làm việc.

Điểm sáng đáng chú ý nhất trong quy định đăng ký tạm trú mới là sự tích hợp sâu rộng của các hệ thống dữ liệu điện tử. Khi chuẩn bị hồ sơ, người dân chỉ cần điền Tờ khai thay đổi thông tin cư trú theo mẫu CT01 ban hành kèm Thông tư số 53/2025/TT-BCA. Đối với giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp, cán bộ tiếp nhận sẽ ưu tiên khai thác trực tiếp thông tin từ căn cước điện tử, tài khoản VNeID, hoặc hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Điều này đồng nghĩa với việc, nếu thông tin của bạn đã được số hóa đầy đủ, bạn sẽ không cần phải mang theo sổ đỏ hay hợp đồng thuê nhà để xuất trình như trước đây. Chỉ trong những trường hợp hệ thống không thể trích xuất dữ liệu, bạn mới cần cung cấp văn bản, giấy tờ bản cứng để đối chiếu. Một lưu ý nhỏ là nếu bạn đăng ký tạm trú vào nhà ở do thuê, mượn hoặc ở nhờ, văn bản cho thuê hay cho mượn đó không bắt buộc phải có công chứng hoặc chứng thực. Các trường hợp đặc biệt như đăng ký cho người chưa thành niên, bộ đội, công an hoặc đăng ký theo danh sách tập thể cũng được quy định tinh gọn, chỉ yêu cầu thêm ý kiến đồng ý của người giám hộ hoặc giấy giới thiệu từ đơn vị chủ quản.

Quy trình nộp hồ sơ và lợi ích khi làm trực tuyến

Về cách thức nộp hồ sơ, bên cạnh việc đến trực tiếp Công an cấp xã vào giờ hành chính, cơ quan chức năng đặc biệt khuyến khích người dân sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc ứng dụng VNeID. Việc nộp hồ sơ trực tuyến không chỉ giúp bạn chủ động thời gian mà còn được hưởng mức lệ phí ưu đãi hơn hẳn.

Cụ thể, lệ phí đăng ký tạm trú trực tiếp tại trụ sở công an là 15.000 đồng cho mỗi lần đăng ký đối với cá nhân hoặc hộ gia đình. Thế nhưng, nếu bạn nộp qua mạng, mức phí này giảm đi hơn một nửa, chỉ còn 7.000 đồng. Tương tự, nếu đăng ký theo danh sách tập thể và nộp trực tiếp sẽ thu 10.000 đồng/người, trong khi nộp online chỉ tốn 5.000 đồng/người. Các trường hợp thuộc diện được miễn lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính cũng sẽ được hệ thống tự động nhận diện nếu thông tin đã có sẵn trong cơ sở dữ liệu quốc gia.

Thời gian giải quyết và cách thức nhận kết quả

Sau khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ và đối chiếu tính chính xác với các hệ thống dữ liệu, cơ quan Công an sẽ tiến hành giải quyết yêu cầu của bạn trong thời hạn tối đa 3 ngày làm việc. Hiện tại, kết quả cư trú sẽ không được trả bằng sổ giấy. Thay vào đó, thông tin về nơi tạm trú mới và thời hạn lưu trú của bạn sẽ được cập nhật trực tiếp vào Cơ sở dữ liệu về cư trú cũng như Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Ngay sau khi quá trình thẩm định hoàn tất, bạn sẽ nhận được thông báo xác nhận điện tử. Trong trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện, cơ quan chức năng sẽ cấp phiếu từ chối tiếp nhận và nêu rõ lý do bằng văn bản để bạn kịp thời bổ sung, chỉnh sửa.