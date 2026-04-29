Lương hưu tháng 5 chi trả sau kỳ nghỉ lễ, người hưởng nhận tiền từ ngày nào?

Theo Quyết định 313/QĐ-BHXH năm 2026 (sửa đổi, bổ sung Quyết định 2222/QĐ-BHXH năm 2025), lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 5-2026 được điều chỉnh do trùng kỳ nghỉ lễ.

BHXH Việt Nam quy định việc chi trả qua tài khoản cá nhân được thực hiện vào ngày làm việc đầu tiên và thứ hai của tháng. Tuy nhiên, do trùng kỳ nghỉ 30-4 và 1-5, cùng với cuối tuần, thời gian chuyển tiền được lùi sang ngày làm việc kế tiếp, tức từ ngày 4-5.

Đối với người nhận tiền mặt, việc chi trả tại các điểm chi trả được thực hiện từ 4-5 đến 10-5 trong giờ hành chính; sau đó tiếp tục tại các điểm giao dịch của đơn vị hỗ trợ chi trả từ 11-5 đến hết 23-5. Một số trường hợp nhận qua hệ thống bưu điện có thể bắt đầu từ 5-5.

Tại Hà Nội, cơ quan BHXH đã thông báo điều chỉnh lịch chi trả cho cả hai hình thức, bảo đảm việc chi trả diễn ra liên tục, không gián đoạn. Người hưởng bắt đầu nhận lương hưu, trợ cấp từ 4-5.

Cơ quan BHXH Hà Nội cũng chuẩn bị hơn 4.199 tỉ đồng để chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho hơn 606.800 người trong danh sách hưởng trong tháng 5.

Tại TPHCM, việc chi trả qua tài khoản cá nhân cũng bắt đầu từ 4-5. Với hình thức nhận tiền mặt, bưu điện tổ chức chi trả tại các điểm từ 11-5 đến 12-5, sau đó tiếp tục tại các bưu cục trung tâm và bưu điện cấp huyện đến hết 25-5.

Theo BHXH Việt Nam, lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 5 tại các tỉnh, thành được phân theo hai mốc chính.

BHXH khu vực tại 21 tỉnh, thành thực hiện chi trả vào ngày làm việc đầu tiên của tháng, gồm: Sơn La, Điện Biên, Lạng Sơn, Nghệ An, Quảng Ninh, Cao Bằng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Thừa Thiên Huế, Bình Định, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, TPHCM, TP Cần Thơ, Vĩnh Long, Cà Mau và Kiên Giang.

Trong khi đó, 13 tỉnh, thành chi trả vào ngày làm việc thứ hai của tháng, gồm: Hà Nội, Lai Châu, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Lào Cai, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đồng Nai, Tây Ninh và Đồng Tháp.

Do kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 kéo dài, lịch chi trả tại nhiều địa phương được lùi sau kỳ nghỉ, gần 3,4 triệu người thụ hưởng chủ yếu nhận tiền từ 4-5, tùy hình thức và từng địa phương.

Cơ quan BHXH lưu ý việc chi trả thực hiện trong giờ hành chính và sáng thứ Bảy; nếu trùng ngày nghỉ, ngày lễ sẽ chuyển sang ngày làm việc kế tiếp, đồng thời khuyến khích người dân nhận tiền qua tài khoản cá nhân để thuận tiện, an toàn.