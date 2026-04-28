Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quyết định tạm giữ shipper Nguyễn Minh Cảnh SN 2002

Theo Trang Anh | 28-04-2026 - 08:12 AM | Xã hội

Công an xã Phú Giáo phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự đã làm rõ việc Nguyễn Minh Cảnh trình báo việc bị cướp tài sản là hoàn toàn sai sự thật.

Ngày 27/4, Công an xã Phú Giáo vừa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM tạm giữ nam shipper có hành vi hoang báo bị cướp nhằm chiếm đoạt số tiền của cửa hàng J&T Express.

Trước đó, Công an xã Phú Giáo tiếp nhận tin báo về tội phạm của ông N.V.T. (56 tuổi) về việc con trai ông là Nguyễn Minh Cảnh (SN 2002, cùng nơi thường trú) bị nhóm người cướp tài sản lúc 17h30 ngày 26/4 tại đường giao thông nông thôn thuộc tổ 5, ấp Đồng Sen.

Lực lượng công an xã đã nhanh chóng có mặt, bảo vệ hiện trường và xác minh thông tin ban đầu. Qua làm việc, Cảnh trình bày là nhân viên giao hàng của cửa hàng J&T Express tại ấp 1, xã Phú Giáo.

Nguyễn Minh Cảnh tại cơ quan công an - Ảnh: CACC

Thông tin trên CAND cho hay, vào khoảng 17h30 ngày 26/4, Cảnh điều khiển xe máy hiệu Yamaha Sirius màu đỏ đen biển số 61F1-272.93 đi giao hang cho khách. Khi đến đoạn đường giao thông nông thôn thuộc tổ 5, ấp Đồng Sen, xã Phú Giáo, thì bị hai nam thanh niên khoảng 30 tuổi chạy xe máy kiểu dáng Yamaha Sirius màu đen, người điều khiển xe mặc áo khoác màu đen, người ngồi sau không mặc áo khoác mà mặc áo tối màu đều đội nón bảo hiểm chạy theo đạp ngã xe máy của Cảnh rồi cướp đi 6 đến 7 triệu đồng tiền mặt và 1 điện thoại di động hiệu Realme trị giá khoảng 2 triệu đồng.

Sau đó, Cảnh đã về nhà kể lại vụ việc cho cha ruột nghe. Ông T. sau đó đã đưa Cảnh đến Công an xã Phú Giáo trình báo vụ việc như kể trên.

Công an xã Phú Giáo phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự triển khai lực lượng xác minh thông tin ban đầu. Qua đó đã làm rõ việc Nguyễn Minh Cảnh trình báo việc bị cướp tài sản là hoàn toàn sai sự thật.

Qua làm việc, Cảnh khai nhận do cần tiền trả nợ nên đã báo tin sai sự thật rằng mình bị cướp tài sản để nhằm mục đích chiếm đoạt số tiền hàng của cửa hàng J&T Express lấy tiền trả nợ cá nhân.

Công an xã Phú Giáo tiến hành lập hồ sơ xử lý Cảnh theo quy định của pháp luật.

Theo Trang Anh

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên