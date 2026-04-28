Quyết định tạm giữ shipper Nguyễn Minh Cảnh SN 2002

Ngày 27/4, Công an xã Phú Giáo vừa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM tạm giữ nam shipper có hành vi hoang báo bị cướp nhằm chiếm đoạt số tiền của cửa hàng J&T Express.

Trước đó, Công an xã Phú Giáo tiếp nhận tin báo về tội phạm của ông N.V.T. (56 tuổi) về việc con trai ông là Nguyễn Minh Cảnh (SN 2002, cùng nơi thường trú) bị nhóm người cướp tài sản lúc 17h30 ngày 26/4 tại đường giao thông nông thôn thuộc tổ 5, ấp Đồng Sen.

Lực lượng công an xã đã nhanh chóng có mặt, bảo vệ hiện trường và xác minh thông tin ban đầu. Qua làm việc, Cảnh trình bày là nhân viên giao hàng của cửa hàng J&T Express tại ấp 1, xã Phú Giáo.

Nguyễn Minh Cảnh tại cơ quan công an - Ảnh: CACC

Thông tin trên CAND cho hay, vào khoảng 17h30 ngày 26/4, Cảnh điều khiển xe máy hiệu Yamaha Sirius màu đỏ đen biển số 61F1-272.93 đi giao hang cho khách. Khi đến đoạn đường giao thông nông thôn thuộc tổ 5, ấp Đồng Sen, xã Phú Giáo, thì bị hai nam thanh niên khoảng 30 tuổi chạy xe máy kiểu dáng Yamaha Sirius màu đen, người điều khiển xe mặc áo khoác màu đen, người ngồi sau không mặc áo khoác mà mặc áo tối màu đều đội nón bảo hiểm chạy theo đạp ngã xe máy của Cảnh rồi cướp đi 6 đến 7 triệu đồng tiền mặt và 1 điện thoại di động hiệu Realme trị giá khoảng 2 triệu đồng.

Sau đó, Cảnh đã về nhà kể lại vụ việc cho cha ruột nghe. Ông T. sau đó đã đưa Cảnh đến Công an xã Phú Giáo trình báo vụ việc như kể trên.

Công an xã Phú Giáo phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự triển khai lực lượng xác minh thông tin ban đầu. Qua đó đã làm rõ việc Nguyễn Minh Cảnh trình báo việc bị cướp tài sản là hoàn toàn sai sự thật.

Qua làm việc, Cảnh khai nhận do cần tiền trả nợ nên đã báo tin sai sự thật rằng mình bị cướp tài sản để nhằm mục đích chiếm đoạt số tiền hàng của cửa hàng J&T Express lấy tiền trả nợ cá nhân.

Công an xã Phú Giáo tiến hành lập hồ sơ xử lý Cảnh theo quy định của pháp luật.