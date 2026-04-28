Nắng nóng tại Nam Bộ kéo dài đến bao giờ?

Theo Phạm Trang | 28-04-2026 - 07:25 AM | Xã hội

Nhiệt độ tại Nam Bộ duy trì mức 35-37 độ trong những ngày tới, đợt nắng nóng được dự báo còn kéo dài đến hết kỳ nghỉ lễ 30/4.

Theo thông tin dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Quốc gia, khu vực Nam Bộ đang trải qua đợt nắng nóng diện rộng với nền nhiệt cao và độ ẩm giảm thấp.

Cụ thể, trưa ngày 27/4, nhiệt độ ghi nhận tại nhiều nơi phổ biến từ 35-36 độ C, độ ẩm tương đối dao động khoảng 50-55%. Điều kiện thời tiết khô và nóng khiến cảm giác oi bức gia tăng rõ rệt trong khung giờ giữa trưa và đầu giờ chiều.

Trong 24 đến 48 giờ tới, nắng nóng tiếp tục duy trì trên toàn khu vực. Dự báo trong các ngày 28 và 29/4, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, độ ẩm thấp nhất giảm còn khoảng 45-55%. Với mức nhiệt này, nhiều khu vực đô thị có thể ghi nhận nhiệt độ cảm nhận thực tế cao hơn đáng kể.

Không chỉ Nam Bộ, ngày 28/4, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Tây của Bắc và Trung Trung Bộ cũng có khả năng xuất hiện nắng nóng cục bộ, với nhiệt độ cao nhất trên 35 độ C.

Đáng chú ý, đợt nắng nóng tại Nam Bộ được cảnh báo có thể kéo dài đến khoảng ngày 30/4, trùng với thời điểm nghỉ lễ, khiến nhu cầu đi lại và sinh hoạt ngoài trời của người dân tăng cao.

Các chuyên gia khí tượng cảnh báo, nắng nóng kết hợp độ ẩm không khí giảm thấp làm gia tăng nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn tại khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh. Đồng thời, việc tiếp xúc lâu với nền nhiệt cao có thể gây mất nước, ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt với người lao động ngoài trời.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài vào thời điểm nắng gắt, bổ sung đủ nước và sử dụng điện an toàn để phòng tránh các sự cố không mong muốn.

Ngoài ra, cần lưu ý rằng nhiệt độ dự báo trong các bản tin có thể thấp hơn nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời từ 2-4 độ C, thậm chí cao hơn, tùy thuộc vào điều kiện bề mặt như bê tông, đường nhựa hay mật độ xây dựng tại khu vực.

