Quyết định truy nã nhân viên y tế Vũ Tất Đạt

Theo Trang Anh | 27-04-2026 - 10:45 AM | Xã hội

Nếu phát hiện Vũ Tất Đạt ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội.

Công an TP Hà Nội ngày 26/4 cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra thành phố đã ra quyết định truy nã đối tượng Vũ Tất Đạt (SN 1984; Nơi thường trú: Xóm 1 – Văn Trai, Thường Tín, Hà Nội) về tội Nhận hối lộ.

Theo quyết định, Vũ Tất Đạt có nghề nghiệp là nhân viên y tế có đặc điểm nhận dạng là sẹo chấm cách 1cm dưới sau đầu mắt trái. Ngày 23/7/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Vũ Tất Đạt về tội Nhận hối lộ. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 31/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã ra quyết định truy nã đối tượng.

Quyết định truy nã đối với Vũ Tất Đạt - Ảnh: Công an Hà Nội

Nếu phát hiện Vũ Tất Đạt ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội (hoặc liên hệ đồng chí Nguyễn Cao Cường – Điều tra viên, SĐT: 0983.356.799), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang Facebook Công an TP Hà Nội để giải quyết theo quy định pháp luật.

Tất cả người dân đang sử dụng điện trên cả nước chú ý quy định mới nhất

Tất cả người dân đang sử dụng điện trên cả nước chú ý quy định mới nhất Nổi bật

Nóng: Người dân nhận thông báo được tặng 179.000 đồng dịp 30/4 từ số 02928992763; 02489921013... cảnh giác

Nóng: Người dân nhận thông báo được tặng 179.000 đồng dịp 30/4 từ số 02928992763; 02489921013... cảnh giác Nổi bật

Công an phát thông báo cuộc gọi không nên nghe máy, không kết bạn Zalo

Công an phát thông báo cuộc gọi không nên nghe máy, không kết bạn Zalo

10:32 , 27/04/2026
Thông báo quan trọng đến tất cả người dùng VNeI D

Thông báo quan trọng đến tất cả người dùng VNeI D

09:15 , 27/04/2026
Xe rước dâu cố vượt rào chắn, mắc kẹt trên đường ray khi tàu đang tới: Danh tính tài xế và cái kết

Xe rước dâu cố vượt rào chắn, mắc kẹt trên đường ray khi tàu đang tới: Danh tính tài xế và cái kết

08:26 , 27/04/2026
Bắt khẩn cấp Nguyễn Anh Tuấn SN 1970 và 4 người khác

Bắt khẩn cấp Nguyễn Anh Tuấn SN 1970 và 4 người khác

07:58 , 27/04/2026

