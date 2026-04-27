Quyết định truy nã nhân viên y tế Vũ Tất Đạt

Công an TP Hà Nội ngày 26/4 cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra thành phố đã ra quyết định truy nã đối tượng Vũ Tất Đạt (SN 1984; Nơi thường trú: Xóm 1 – Văn Trai, Thường Tín, Hà Nội) về tội Nhận hối lộ.

Theo quyết định, Vũ Tất Đạt có nghề nghiệp là nhân viên y tế có đặc điểm nhận dạng là sẹo chấm cách 1cm dưới sau đầu mắt trái. Ngày 23/7/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Vũ Tất Đạt về tội Nhận hối lộ. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 31/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã ra quyết định truy nã đối tượng.

Quyết định truy nã đối với Vũ Tất Đạt - Ảnh: Công an Hà Nội

Nếu phát hiện Vũ Tất Đạt ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội (hoặc liên hệ đồng chí Nguyễn Cao Cường – Điều tra viên, SĐT: 0983.356.799), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang Facebook Công an TP Hà Nội để giải quyết theo quy định pháp luật.