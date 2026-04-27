Xe rước dâu cố vượt rào chắn, mắc kẹt trên đường ray khi tàu đang tới: Danh tính tài xế và cái kết

Sự việc một chiếc xe trong đang đi rước dâu, cố tình vượt rào chắn rồi bị mắc kẹt trên đường ray khi tàu đang tới, xảy ra khoảng 10 giờ 49 phút ngày 26/4 tại khu vực giao cắt giữa đường sắt và đường bộ tại thôn Trì Bình (xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) đã khiến dư luận bất bình.

Thông tin trên báo Dân trí cho hay, người điều khiển chiếc xe là anh N.T.T. (36 tuổi, trú tại xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi). Thời điểm xảy ra sự việc, xe của anh T. cùng nhiều xe khác đang đi rước dâu trên quốc lộ 1A và rẽ vào một tuyến đường nhánh có điểm giao cắt với đường sắt. Một số xe trong đoàn đã đi qua điểm giao cắt, có tín hiệu báo tàu đang đến. Lúc này, gác chắn cũng từ từ hạ xuống song anh T. vẫn tiếp tục di chuyển, không cho xe dừng lại.

Chiếc xe trong đoàn rước dâu bị mắc kẹt trên đường ray khi tàu đang đến gần.

Khi chiếc ô tô đi đến giữa đường ray thì gác chắn hạ hết nên bị mắc kẹt. Nhiều tài xế đi cùng đoàn xe đã chạy đến hỗ trợ, giúp đưa chiếc ô tô mắc kẹt ra khỏi khu vực nguy hiểm. Sau đó chỉ khoảng 1 phút thì tàu hỏa chạy qua.

Nguồn tin trên báo Tiền Phong cho biết thêm, ngày 26/4, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã mời tài xế điều khiển xe đám cưới làm việc, lập biên bản xử phạt hành chính.

Làm việc với cảnh sát, anh T. cho biết đã mượn xe của người thân để chở đoàn rước dâu. Vì thấy một số xe trong đoàn đã vượt qua đường sắt nên anh cũng cho xe chạy theo rồi mắc kẹt.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản với hai lỗi vượt đường ngang khi đèn đỏ bật sáng và dừng xe trong phạm vi an toàn đường sắt. Tài xế T. phải nộp tổng mức phạt là 5,9 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 2 tháng.