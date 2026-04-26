2 số điện thoại không nên nghe máy, không kết bạn Zalo

Chỉ bằng chiêu trò mạo danh cán bộ công an, dựng lên một kịch bản giao dịch tưởng như thật, các đối tượng lừa đảo đã khiến một người đàn ông mất 183 triệu đồng sau nhiều lần chuyển khoản.

Đáng chú ý, toàn bộ vụ việc bắt đầu từ cuộc gọi lạ mà người dân được khuyến cáo tuyệt đối không nghe máy, không kết bạn Zalo nếu nhận được liên hệ tương tự.

Ngày 20/4/2026, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã tiếp nhận tin báo của anh N.V.Đ. (trú tại Gia Lai) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn giả danh cán bộ công an.

Người dân được khuyến cáo tuyệt đối không nghe máy, không kết bạn Zalo nếu nhận được liên hệ tương tự. (Ảnh minh hoạ)

Theo trình báo, sáng 18/4, anh Đ. nhận cuộc gọi từ số 0392.740.481. Người gọi tự xưng tên Dũng, giới thiệu đang công tác tại một đơn vị thuộc Công an tỉnh Gia Lai. Để tạo lòng tin, đối tượng gửi hình ảnh khuôn viên đơn vị và đề nghị thuê máy đào tháo dỡ công trình cũ.

Sau đó, người này tiếp tục nhờ anh Đ. hỗ trợ kết nối mua giường tầng phục vụ đơn vị, đồng thời cung cấp thêm số điện thoại 0389.223.208 của một người được giới thiệu là bên cung cấp hàng hóa.

Tin tưởng đây là giao dịch thật, anh Đ. làm theo hướng dẫn. Các đối tượng tiếp tục gửi ảnh chụp màn hình giả mạo thể hiện đã chuyển khoản tiền cọc hơn 100 triệu đồng, rồi yêu cầu nạn nhân ứng trước tiền để xuất kho hàng.

Khi nạn nhân chuyển tiền, nhóm lừa đảo liên tục viện lý do chuyển khoản sai nội dung, lỗi kế toán, yêu cầu chuyển thêm để hoàn trả các khoản trước. Bằng thủ đoạn này, anh Đ. đã hai lần chuyển tiền với tổng số 183 triệu đồng.

Chỉ đến khi các đối tượng tiếp tục đòi thêm 40 triệu đồng, nạn nhân mới nghi ngờ và liên hệ xác minh, từ đó phát hiện mình bị lừa.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân không nghe máy, không kết bạn Zalo, không giao dịch tiền bạc với các số lạ tự xưng cán bộ cơ quan nhà nước. Khi có nghi vấn, cần liên hệ trực tiếp cơ quan chức năng gần nhất để kiểm tra thông tin, tránh sập bẫy lừa đảo công nghệ cao.