Công an thông báo cuộc gọi không nên nghe máy, không kết bạn Zalo

Thời gian gần đây, tình trạng giả mạo số điện thoại (Caller ID Spoofing) có xu hướng gia tăng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây thiệt hại về tài sản cho người dân. Đáng chú ý, các đối tượng xấu lợi dụng công nghệ để tạo lòng tin, khiến người nhận cuộc gọi dễ chủ quan và rơi vào bẫy lừa đảo.

Hiện trên không gian mạng xuất hiện nhiều ứng dụng cho phép thay đổi, giả mạo số điện thoại hiển thị khi thực hiện cuộc gọi. Các ứng dụng này cho phép người dùng tùy ý thiết lập số điện thoại hiển thị trên máy của người nhận, kể cả những số quen thuộc như người thân, bạn bè hoặc cơ quan, tổ chức.

Người dân cần cảnh giác khi nhận các cuộc gọi, đặc biệt là những cuộc gọi có nội dung bất thường liên quan đến tiền bạc. (Ảnh minh hoạ)

Thực tế cho thấy, các đối tượng xấu đã lợi dụng tính năng này để thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Một số thủ đoạn phổ biến như giả danh người thân gọi điện vay tiền trong tình huống khẩn cấp; giả danh cơ quan Công an, Viện kiểm sát, Tòa án yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân hoặc đe dọa liên quan đến các vụ việc vi phạm pháp luật; giả danh nhân viên ngân hàng đề nghị cung cấp thông tin tài khoản, mã xác thực hoặc hướng dẫn chuyển tiền nhằm chiếm đoạt.

Điểm đáng lo ngại là việc giả mạo số điện thoại khiến người nhận cuộc gọi dễ tin tưởng do số hiển thị trùng với số quen biết. Điều này làm giảm cảnh giác, tạo điều kiện để các đối tượng dẫn dụ thực hiện các yêu cầu theo kịch bản lừa đảo đã chuẩn bị sẵn.

Trước tình hình trên, Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác khi nhận các cuộc gọi, đặc biệt là những cuộc gọi có nội dung bất thường liên quan đến tiền bạc, thông tin cá nhân hoặc yêu cầu thực hiện các thao tác chuyển tiền. Không kết bạn Zalo, không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP cho bất kỳ ai qua điện thoại, kể cả khi số điện thoại hiển thị là của người quen hoặc cơ quan chức năng.

Khi nhận được cuộc gọi nghi vấn, người dân cần chủ động kiểm tra lại bằng cách gọi trực tiếp đến số điện thoại chính thức của người thân, cơ quan, tổ chức để xác minh thông tin. Đồng thời, tuyệt đối không thực hiện các yêu cầu chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin khi chưa xác thực rõ ràng.

Trường hợp phát hiện dấu hiệu liên quan đến hành vi giả mạo số điện thoại để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, người dân cần kịp thời thông báo đến cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý theo quy định.

Việc nâng cao nhận thức và cảnh giác của mỗi người dân là yếu tố quan trọng góp phần ngăn chặn hiệu quả các hành vi lừa đảo trên không gian mạng hiện nay.

Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Phú Thọ

Huỳnh Duy