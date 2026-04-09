Zalo một giám đốc sở ở Cà Mau bị hack, nhắn tin mượn tiền nhiều người

Theo Vân Du | 09-04-2026 - 14:08 PM | Xã hội

Nhiều người không khỏi bất ngờ khi nhận được tin nhắn hỏi mượn tiền từ tài khoản Zalo của một giám đốc sở ở Cà Mau.

Ngày 9-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Cà Mau cho biết đã nắm thông tin về việc Zalo của cán bộ bị kẻ xấu hack nhắn tin mượn tiền nhiều người, đồng thời đã chỉ đạo lực lượng chuyên trách khẩn trương vào cuộc điều tra làm rõ.

Kẻ xấu hack chiếm dụng Zalo và nhắn tin với nội dung: "Còn đủ 30 triệu không. Cho mượn chuyển qua số này có việc. Sáng mai chuyển lại đ6ược không, tài khoản đang lỗi chưa chuyển được".

Khi nhận được tin nhắn có dấu hiệu bất thường, nhiều tài khoản có mối quan hệ với 2 cán bộ trên đã gọi điện thoại cho chính chủ để xác nhận nhưng máy luôn trong tình trạng báo bận hoặc không gọi được.

Nhiều chủ tài khoản giả vờ "sập bẫy" để kẻ xấu gửi thông tin chuyển khoản rồi lưu lại và trình báo cơ quan chức năng.

Sau khi nắm thông tin về vụ Zalo của cán bộ bị kẻ xấu hack nhắn tin mượn tiền nhiều người, Công an tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo lực lượng chuyên trách khẩn trương vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc.

Theo Vân Du

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Quy định mới bắt buộc với xe máy: Hàng chục triệu xe cần đáp ứng điều kiện gì từ năm sau?

Người dân có tài khoản ngân hàng chú ý thông báo từ công an

TPHCM: Tổng tỉ suất sinh chỉ 1,51 con/phụ nữ, thấp nhất cả nước
13:56 , 09/04/2026

13:56 , 09/04/2026
Công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ
13:27 , 09/04/2026

13:27 , 09/04/2026
Chân dung Hiệu trưởng Trần Thu Đông và kế toán Hoàng Thị Xuân Hòa vừa bị bắt giam, khám xét khẩn cấp
12:35 , 09/04/2026

12:35 , 09/04/2026
Xuất hiện áp thấp nhiệt đới dự báo mạnh lên thành bão, có vào Biển Đông?
11:59 , 09/04/2026

11:59 , 09/04/2026

