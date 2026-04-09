Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xuất hiện áp thấp nhiệt đới dự báo mạnh lên thành bão, có vào Biển Đông?

Theo Thùy Linh | 09-04-2026 - 11:59 AM | Xã hội

Áp thấp nhiệt đới trên Tây Bắc Thái Bình Dương có khả năng mạnh lên thành bão, ít khả năng vào Biển Đông.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng nay 9-4 một vùng áp thấp trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, vị trí lúc 7 giờ ở vào khoảng 9,0 độ vĩ Bắc - 152,2 độ Kinh Đông cách Philippines khoảng gần 3.000 km, cường độ hiện tại mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thành bão , ít khả năng vào Biển Đông - Ảnh 1.

Dự báo đường đi áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thành bão của cơ quan khí tượng Nhật Bản

Hiện tại, áp thấp nhiệt đới đang nằm ở phần phía Đông của lưỡi áp cao cận nhiệt đới, vì thế trong 24 giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng Tây, khả năng mạnh lên thành bão.

Có thể xuất hiện cơn bão thứ 4 ở Tây Bắc Thái Bình Dương

Nếu mạnh lên thành bão thì đây sẽ là cơn bão thứ 4 hình thành và hoạt động trên Tây Bắc Thái Bình Dương (các cơn bão đã hình thành trên Tây Bắc Thái Bình Dương từ đầu năm 2026 là NOKAEN, PENHA, NURI).

Dự báo theo trường dòng dẫn của lưỡi áp cao cận nhiệt đới, cơn bão này khả năng cao sẽ di chuyển lên phía Bắc, sau đó đổi hướng Tây Tây Bắc, di chuyển về phía Nam của Nhật Bản.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đánh giá hình thế thời tiết cũng như các dự báo của mô hình đều cho thấy rất ít khả năng cơn bão này di chuyển vào Biển Đông; đây là dạng đường đi điển hình di chuyển theo quỹ đạo Parabol của các cơn bão đầu mùa xuất hiện trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương.

Hiện tại, cơ quan khí tượng Nhật Bản, đơn vị được Tổ chức khí tượng thế giới phân theo dõi, dự báo, cảnh báo các cơn bão/áp thấp nhiệt đới trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương cũng nhận định áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, sau đó đi lên phía Bắc.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến của cơn áp thấp nhiệt đới và có khả năng mạnh lên thành bão này.

Theo Thùy Linh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Quy định mới nhất liên quan đến đăng ký thường trú, tạm trú

Quy định mới nhất liên quan đến đăng ký thường trú, tạm trú Nổi bật

Tài khoản nam thanh niên SN 2005 bất ngờ có giao dịch 1,8 tỷ đồng: Công an vào cuộc truy vết nguồn gốc dòng tiền

Tài khoản nam thanh niên SN 2005 bất ngờ có giao dịch 1,8 tỷ đồng: Công an vào cuộc truy vết nguồn gốc dòng tiền Nổi bật

Khám xét nơi ở, nơi làm việc của Giám đốc Vũ Doanh Nam và kế toán Phùng Thị Thùy Linh

Khám xét nơi ở, nơi làm việc của Giám đốc Vũ Doanh Nam và kế toán Phùng Thị Thùy Linh

11:41 , 09/04/2026
Vụ án tại VRG: Cựu giám đốc Sở Tài chính TPHCM đang "bệnh nặng" ở nước ngoài?

Vụ án tại VRG: Cựu giám đốc Sở Tài chính TPHCM đang "bệnh nặng" ở nước ngoài?

11:13 , 09/04/2026
Trợ cấp hưu trí xã hội: Có nơi chi tới 700.000 đồng/tháng

Trợ cấp hưu trí xã hội: Có nơi chi tới 700.000 đồng/tháng

10:59 , 09/04/2026
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Trung Quốc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Trung Quốc

10:26 , 09/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên