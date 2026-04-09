Xuất hiện áp thấp nhiệt đới dự báo mạnh lên thành bão, có vào Biển Đông?

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng nay 9-4 một vùng áp thấp trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, vị trí lúc 7 giờ ở vào khoảng 9,0 độ vĩ Bắc - 152,2 độ Kinh Đông cách Philippines khoảng gần 3.000 km, cường độ hiện tại mạnh cấp 7, giật cấp 9.



Dự báo đường đi áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thành bão của cơ quan khí tượng Nhật Bản

Hiện tại, áp thấp nhiệt đới đang nằm ở phần phía Đông của lưỡi áp cao cận nhiệt đới, vì thế trong 24 giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng Tây, khả năng mạnh lên thành bão.

Có thể xuất hiện cơn bão thứ 4 ở Tây Bắc Thái Bình Dương

Nếu mạnh lên thành bão thì đây sẽ là cơn bão thứ 4 hình thành và hoạt động trên Tây Bắc Thái Bình Dương (các cơn bão đã hình thành trên Tây Bắc Thái Bình Dương từ đầu năm 2026 là NOKAEN, PENHA, NURI).

Dự báo theo trường dòng dẫn của lưỡi áp cao cận nhiệt đới, cơn bão này khả năng cao sẽ di chuyển lên phía Bắc, sau đó đổi hướng Tây Tây Bắc, di chuyển về phía Nam của Nhật Bản.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đánh giá hình thế thời tiết cũng như các dự báo của mô hình đều cho thấy rất ít khả năng cơn bão này di chuyển vào Biển Đông; đây là dạng đường đi điển hình di chuyển theo quỹ đạo Parabol của các cơn bão đầu mùa xuất hiện trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương.

Hiện tại, cơ quan khí tượng Nhật Bản, đơn vị được Tổ chức khí tượng thế giới phân theo dõi, dự báo, cảnh báo các cơn bão/áp thấp nhiệt đới trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương cũng nhận định áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, sau đó đi lên phía Bắc.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến của cơn áp thấp nhiệt đới và có khả năng mạnh lên thành bão này.