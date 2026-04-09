Trợ cấp hưu trí xã hội: Có nơi chi tới 700.000 đồng/tháng

Bộ Y tế đang dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định 20/2021 về chính sách trợ giúp xã hội. Theo cơ quan này, mức chuẩn trợ giúp hiện hành còn thấp, chưa bảo đảm mức sống tối thiểu và chưa tương đồng với các chính sách an sinh khác.

Trợ cấp hưu trí xã hội là chế độ an sinh mới được áp dụng từ ngày 1-7-2025, khi Luật BHXH năm 2024 có hiệu lực.

Theo quy định, người từ 75 tuổi trở lên không có lương hưu hoặc trợ cấp BHXH hằng tháng, hoặc người từ 70 đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đủ điều kiện sẽ được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Người thụ hưởng được nhận trợ cấp hằng tháng, hỗ trợ mai táng và cấp thẻ BHYT do ngân sách nhà nước đóng.

Người nhận trợ cấp hưu trí xã hội được hưởng 3 chế độ: Trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng; hỗ trợ chi phí mai táng; hưởng BHYT do ngân sách nhà nước đóng. Trong đó, trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng là khoản hỗ trợ tài chính quan trọng nhất, bảo đảm thu nhập thường xuyên cho người cao tuổi.

Mức trợ cấp hằng tháng hiện là 500.000 đồng/người, do ngân sách nhà nước bảo đảm. Tuy nhiên, luật cho phép địa phương chủ động hỗ trợ thêm tùy điều kiện kinh tế - xã hội.

Thực tế từ tháng 9-2025 đến đầu năm 2026, đã có nhiều địa phương mở rộng đối tượng thụ hưởng và 5 tỉnh, thành nâng mức hỗ trợ cao hơn quy định tại Nghị định 76/2024 và 176/2025, từng bước đáp ứng nhu cầu của nhóm yếu thế.

Cụ thể: Quảng Ninh, Hải Phòng: 700.000 đồng/tháng (cao hơn 200.000 đồng so với mức chung) Hà Nội, TPHCM: 650.000 đồng/tháng và Tuyên Quang: 530.000 đồng/tháng

Trong đó, Quảng Ninh hiện có khoảng 25.600 người cao tuổi thuộc diện hưởng chính sách. Địa phương này hỗ trợ thêm 200.000 đồng/người/tháng, nâng tổng mức trợ cấp lên 700.000 đồng nhằm cải thiện đời sống và bảo đảm an sinh.

TPHCM áp dụng mức 650.000 đồng/tháng từ 1-9-2025 cho người từ 75 tuổi, hoặc từ 70 tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo, không có lương hưu hoặc trợ cấp BHXH. Mức này kế thừa chính sách trước sáp nhập, khi người thuộc nhóm bảo trợ xã hội ở TPHCM (cũ) là 600.000 đồng/tháng, Bình Dương 500.000 đồng và Bà Rịa - Vũng Tàu 625.000 đồng.

Tổng kinh phí thực hiện hơn 1.522 tỉ đồng mỗi năm, trong đó phần tăng thêm so với quy định là hơn 351 tỉ đồng.