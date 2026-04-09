Tài khoản nam thanh niên SN 2005 bất ngờ có giao dịch 1,8 tỷ đồng: Công an vào cuộc truy vết nguồn gốc dòng tiền

Ngày 8/4, theo thông tin từ Công an xã Yên Lãng (TP Hà Nội) cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận một trường hợp người dân có hành động đẹp, trung thực khi chủ động trình báo và giao nộp số tiền lớn do người khác chuyển nhầm, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng.

Theo đó, anh Nguyễn Tuấn Anh (trú tại thôn Nại Châu) bất ngờ phát hiện tài khoản cá nhân nhận được số tiền lớn lên tới 1,8 tỷ đồng từ một tài khoản lạ. Trước tình huống này, anh Tuấn Anh đã nhanh chóng đến trình báo và giao nộp toàn bộ số tiền cho Công an xã Yên Lãng để xử lý theo quy định.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Yên Lãng đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xác minh và làm rõ chủ tài khoản chuyển nhầm là ông Nguyễn Việt Cường (sinh năm 1967, trú tại phường Xuân Đỉnh, Hà Nội). Với tinh thần trách nhiệm cao, lực lượng công an đã nhanh chóng hoàn tất các thủ tục cần thiết, phối hợp để anh Tuấn Anh trao trả lại đầy đủ số tiền cho người chuyển nhầm.

Xúc động trước nghĩa cử của người thanh niên trẻ, ông Nguyễn Việt Cường đã gửi thư bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới anh Tuấn Anh cũng như lực lượng Công an xã Yên Lãng.



