Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật, đề nghị kỷ luật đảng viên vi phạm tại ACV và tỉnh Ninh Bình

Theo Trường Phong | 09-04-2026 - 07:00 AM | Xã hội

Ngày 8/4/2026, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 5 dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh.

Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm tại các Đảng bộ địa phương, đơn vị: Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và tỉnh Ninh Bình.

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: PV.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy, các ông: Vũ Thế Phiệt - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị; Lại Xuân Thanh - nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị; Nguyễn Tiến Việt - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam ; Lê Văn Hà - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nguyên Bí thư Đảng ủy phường Lê Hồ, tỉnh Ninh Bình, đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Các cán bộ này cũng bị xác định vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và địa phương, cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật "Khai trừ ra khỏi Đảng" các ông: Lại Xuân Thanh, Nguyễn Tiến Việt và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật các ông: Vũ Thế Phiệt, Lê Văn Hà.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ tiếp tục kiểm tra, xem xét, xử lý kỷ luật các tổ chức đảng, đảng viên khác có liên quan.


