Ba bộ trưởng nhiệm kỳ 2026 - 2031 là Ủy viên Bộ Chính trị

Sáng 8/4, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã thông qua các nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên của Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 bộ, gồm: Bộ Quốc phòng; Bộ Công an; Bộ Ngoại giao; Bộ Nội vụ; Bộ Tư pháp; Bộ Tài chính; Bộ Công Thương; Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Bộ Xây dựng; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Y tế; Bộ Dân tộc và Tôn giáo và 3 cơ quan ngang bộ, gồm: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Thanh tra Chính phủ; Văn phòng Chính phủ.

Trong danh sách các bộ trưởng, trưởng ngành, có ba Ủy viên Bộ Chính trị, gồm: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Đại tướng Phan Văn Giang ; Bộ trưởng Bộ Công an - Đại tướng Lương Tam Quang; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Đại tướng Phan Văn Giang. Ảnh: TP.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Đại tướng Phan Văn Giang sinh ngày 14/10/1960; quê quán: Tỉnh Ninh Bình. Ông có trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Khoa học quân sự.

Bộ trưởng Bộ Công an - Đại tướng Lương Tam Quang sinh ngày 17/10/1965; quê quán: Tỉnh Hưng Yên. Ông có trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật, chuyên ngành điều tra tội phạm.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung sinh ngày 27/4/1961; quê quán: Thành phố Huế. Ông có trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật.

Có ba bộ trưởng nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tái bổ nhiệm giữ chức bộ trưởng nhiệm kỳ 2026 - 2031, gồm: Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh; Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình , sinh ngày 15/3/1967; quê quán: Tỉnh Cà Mau. Ông có trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh , sinh ngày 4/11/1967; quê quán: TP Hà Nội. Ông có trình độ chuyên môn: Tiến sĩ ngành Cầu đường - Nền móng và công trình ngầm.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan. Ảnh: PV.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan , sinh ngày 23/7/1971; quê quán: Thành phố Hải Phòng; có trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế.

Có hai trường hợp là quyền bộ trưởng được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức bộ trưởng nhiệm kỳ 2026 - 2031, gồm: Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng sinh ngày 24/10/1973; quê quán: Tỉnh Hưng Yên; có trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Hóa học.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn , sinh ngày 25/9/1969; quê quán: xã Mễ Sở, tỉnh Hưng Yên. Ông có trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Kỹ thuật Tự động hóa.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn. Ảnh: PV.

Có nhiều bộ trưởng, trưởng ngành lần đầu được phê chuẩn, bổ nhiệm, gồm:

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng, sinh ngày 25/12/1966; quê quán: Tỉnh Nghệ An. Ông có trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật. Trước khi được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp, ông là Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội khóa XV.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn , sinh ngày 2/8/1971; quê quán: xã Liên Bão, tỉnh Bắc Ninh. Ông có trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tài chính-Ngân hàng. Trước khi được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính, ông Ngô Văn Tuấn là nguyên Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng sinh ngày 1/10/1977; quê quán: Thành phố Hải Phòng. Ông có trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh. Trước khi được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, ông Hùng là Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh. Ảnh: Như Ý.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh sinh ngày 26/7/1967; quê quán: Tỉnh Ninh Bình, có trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật. Trước khi được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, bà Lâm Thị Phương Thanh là Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân , sinh ngày 1/8/1974; quê quán: Tỉnh Ninh Bình. Ông có trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Công nghệ thông tin. Ông là Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ trước khi được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang , sinh ngày 23/5/1967; quê quán: Tỉnh Bắc Ninh; có trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Kinh tế. Ông là Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo trước khi được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong , sinh ngày 8/7/1972; quê quán: Tỉnh Phú Thọ. Ông có trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế. Ông giữ chức Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ trước khi được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn. Ảnh: PV.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn , sinh ngày 1/2/1970; quê quán: Tỉnh Nghệ An. Ông có trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Trước khi được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, ông Phạm Đức Ấn là Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn , sinh ngày 26/8/1975; quê quán: Tỉnh Ninh Bình. Ông có trình độ chuyên môn: Tiến sĩ chuyên ngành Tội phạm học và Điều tra tội phạm. Trước khi được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Tổng Thanh tra Chính phủ, ông Nguyễn Quốc Đoàn là Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ.