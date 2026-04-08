Đại tướng Phan Văn Giang giữ chức Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Theo Trường Phong - Luân Dũng - Như Ý | 08-04-2026 - 13:38 PM | Xã hội

Ngày 8/4/2026, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã phê chuẩn bổ nhiệm Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, giữ chức Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng – Đại tướng Phan Văn Giang , sinh ngày 14/10/1960; quê quán: Xã Hồng Quang, tỉnh Ninh Bình. Đại tướng Phan Văn Giang có trình độ chuyên môn Tiến sĩ Khoa học Quân sự.

Đại tướng Phan Văn Giang từng là chiến sĩ Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 677, Sư đoàn 346 (Chiến đấu tại Cao Bằng) trong giai đoạn 8/1978 - 11/1979. Sau đó, ông có nhiều năm công tác tại Quân đoàn 1, trải qua nhiều vị trí công tác.

Tháng 8/2001, ông là Trung tá, Phó Tham mưu trưởng Sư đoàn 312, Quân đoàn 1. Từ tháng 9/2001 - 7/2002, ông là Thượng tá, Học viên Chỉ huy Tham mưu Binh chủng Hợp thành tại Học viện Lục quân.

Từ 8/2002 - 5/2003, ông là Phó Tham mưu trưởng Sư đoàn 312, Quân đoàn 1; sau đó là Phó Sư đoàn trưởng-Tham mưu trưởng, Sư đoàn 312, Quân đoàn 1 (6/2003 - 10/2003); rồi là Đại tá, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 312, Quân đoàn 1 (11/2003 - 8/2006).

Trong giai đoạn 9/2006 - 8/2007, ông là Học viên Học viện Quốc phòng; sau đó, giữ chức Sư đoàn trưởng, Sư đoàn 312, Quân đoàn 1 (9/2007 - 7/2008); Phó Tư lệnh về Quân sự Quân đoàn 1 (8/2008 - 1/2009); Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân đoàn 1 (2/2009 - 5/2010).

Từ 6/2010 - 9/2011, ông mang quân hàm Thiếu tướng, Tư lệnh Quân đoàn 1.

Trong giai đoạn 10/2011 - 2/2014, ông là Bí thư Đảng ủy Bộ Tổng tham mưu-Cơ quan Bộ Quốc phòng; Trung tướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam .

3/2014 - 3/2016, ông là Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Trung tướng, Tư lệnh Quân khu 1; Học viên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (2/2014 - 6/2014).

Tháng 4/2016, ông là Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Từ 5/2016 - 1/2021, ông là Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thượng tướng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Từ 1/2021 - 3/2021, ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thượng tướng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Trong thời gian từ 4/2021 - 7/2021, ông giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Thượng tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia.

Giai đoạn từ 7/2021 - 1/2026, ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ; Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Tháng 1/2026, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương; được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị khóa XIV.

Tháng 3/2026, ông được Hội đồng bầu cử quốc gia công bố trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Ngày 8/4/2026, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã phê chuẩn bổ nhiệm ông giữ chức Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

