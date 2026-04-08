Phẫn nộ thanh niên hành hung, nhổ nước bọt vào cụ bà phục vụ quán ăn khuya: Công an vào cuộc

Theo Lam Giang | 08-04-2026 - 11:59 AM | Xã hội

Đoạn clip được chia sẻ trong đêm khiến dư luận bức xúc, cơ quan chức năng đã lập tức vào cuộc xác minh.

Đêm 7/4, mạng xã hội xôn xao khi theo dõi sự việc được camera an ninh ghi lại tại quán ăn bán đồ khuya trên đường Hoàng Văn Thụ (Gia Lai). Theo nội dung đoạn clip thì sự việc xảy ra vào khoảng 4h5' sáng 7/4. Trong quá trình ngồi ăn, uống bia, 1 nam thanh niên đã xảy ra mâu thuẫn với một cụ bà đang phục vụ tại quán.

Người này đã có những lời lẽ thô tục, xúc phạm cụ bà, sau đó còn có hành vi hành hung, nhổ nước bọt, khiến nạn nhân hoảng hốt kêu cứu những người xung quanh. Một người trong nhóm đã can ngăn, sau đó nhóm này tiếp tục ăn uống tại quán.

Thanh niên hàng hung bà cụ

Thông tin trên VTC News, bà Nguyễn Thị Bích Hoa, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Nam cho biết, công an địa phương đã nắm bắt về đoạn clip ghi lại cảnh phụ nữ lớn tuổi bị hành hung.

" Chúng tôi sẽ xác minh, làm rõ người hành hung phụ nữ và xử lý theo quy định của pháp luật ", bà Nguyễn Thị Bích Hoa nói.


Tất cả ô tô tham gia giao thông toàn quốc lưu ý quy định mới từ 1/7 tới đây

Truy nã Nguyễn Thị Duyên SN 1988

Đắk Lắk đề xuất thêm 2 triệu đồng/tháng hỗ trợ cán bộ đi làm xa sau sáp nhập

MỚI: 144 chủ xe sau khẩn trương nộp phạt nguội theo đúng quy định

Danh sách địa phương có số trường hợp vi phạm giao thông cao nhất trong Quý I/2026

Cảnh báo tới tất cả người dân khi sử dụng mạng Wi-Fi miễn phí

