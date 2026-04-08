MỚI: 144 chủ xe sau khẩn trương nộp phạt nguội theo đúng quy định

Theo Phương Anh | 08-04-2026 - 11:10 AM | Xã hội

Theo thông tin từ công an một số địa phương, thời gian gần đây ghi nhận nhiều trường hợp chủ phương tiện bị xử lý “phạt nguội” do vi phạm các lỗi phổ biến.

Theo ghi nhận từ cơ quan chức năng, tại Thanh Hóa, hệ thống camera giám sát giao thông trong khoảng thời gian từ 24/2 đến 5/3/2026 đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm. Đáng chú ý, các lỗi phổ biến gồm không thắt dây an toàn và sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện.

Danh sách vi phạm bao gồm:

Tình trạng tương tự cũng được ghi nhận tại Ninh Bình, khi trong giai đoạn từ 11/3 đến 20/3/2026, lực lượng chức năng phát hiện nhiều chủ xe vi phạm lỗi không thắt dây an toàn thông qua hệ thống giám sát tự động.

Danh sách bao gồm:

Tại Cao Bằng, từ ngày 26/3 đến 1/4, camera giao thông ghi nhận 11 trường hợp vi phạm, bao gồm chạy quá tốc độ và vượt đèn đỏ tại một số tuyến đường, nút giao quan trọng. Trong đó có 8 phương tiện là xe máy, xe máy điện và 3 ô tô, đến từ nhiều địa phương khác nhau.

Cụ thể bao gồm các chủ xe sau:

Trong khi đó, tại Hưng Yên, từ 30/3 đến 5/4, lực lượng Cảnh sát giao thông đã xử lý 25 trường hợp vi phạm. Cụ thể, có 5 trường hợp không tuân thủ tín hiệu đèn giao thông và 20 trường hợp vi phạm tốc độ, phần lớn là ô tô.

Theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi không thắt dây an toàn bị xử phạt từ 800.000 đến 1.000.000 đồng.

Đối với người điều khiển ô tô sử dụng điện thoại khi tham gia giao thông, mức phạt từ 4.000.000 đến 6.000.000 đồng, kèm theo việc trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Trường hợp gây tai nạn, mức xử phạt có thể tăng lên 20.000.000 đến 22.000.000 đồng và bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Tất cả ô tô tham gia giao thông toàn quốc lưu ý quy định mới từ 1/7 tới đây

