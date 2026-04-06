36 chủ xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168: Vi phạm cùng 1 lỗi có mức phạt lên tới 22 triệu đồng

Theo Huỳnh Duy | 06-04-2026 - 09:05 AM | Xã hội

Cảnh sát giao thông mới đây đã công bố kết quả phát hiện và xử lý phạt nguội lỗi chạy quá tốc độ trên nhiều tuyến quốc lộ trong thời gian từ ngày 1/3 đến 29/3/2026.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng vừa công bố danh sách các phương tiện vi phạm quy định về tốc độ, được ghi nhận trong ngày 29/3/2026. Động thái này nhằm tăng cường tính minh bạch trong công tác xử lý vi phạm, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.

Trong khi đó, tại An Giang, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh cho biết, từ ngày 1/3 đến 14/3/2026, thông qua hệ thống camera giám sát và các thiết bị nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều trường hợp điều khiển phương tiện vi phạm tốc độ.

Toàn bộ các trường hợp vi phạm đều được ghi nhận bằng hình ảnh, trích xuất dữ liệu và lập danh sách để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi điều khiển ô tô chạy quá tốc độ quy định từ 5 - dưới 10 km/h sẽ bị phạt từ 800.000 - 1 triệu đồng; vượt quá tốc độ từ 10 - 20 km/h sẽ bị phạt từ 4 - 6 triệu đồng và trừ 2 điểm bằng lái xe; vượt quá tốc độ trên 20 - 35 km/h sẽ bị phạt từ 6 - 8 triệu đồng và trừ 4 điểm bằng lái xe; vượt quá tốc độ trên 35 km/h sẽ bị phạt từ 12 - 14 triệu đồng và trừ 6 điểm bằng lái xe. Trường hợp điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt tiền 20 - 22 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Với xe máy, nếu vượt quá tốc độ từ 5 - dưới 10 km/h bị phạt tiền từ 400.000 - 600.000 đồng; vượt quá tốc độ từ 10 - 20 km/h bị phạt tiền từ 800.000-1 triệu đồng; vượt quá tốc độ trên 20 km/h bị phạt tiền từ 6-8 triệu đồng.

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể thực hiện theo các cách dưới đây:

- Tra cứu trên website chính thức của Cục Cảnh sát Giao thông:

Bước 1: Truy cập: https://www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-pham.html

Bước 2: Nhập biển số xe, chọn loại phương tiện, nhập mã captcha → bấm Tra cứu.

Bước 3: Nếu có vi phạm sẽ hiện thời gian, địa điểm, lỗi, đơn vị xử lý.

- Tải ứng dụng VNeTraffic - ứng dụng giao thông do Bộ Công an quản lý để kiểm tra thông tin vi phạm hoặc gửi phản ánh trực tiếp đến cơ quan chức năng.

Bước 1: Tải ứng dụng trên Google Play/App Store.

Bước 2: Đăng nhập bằng CCCD gắn chip hoặc số điện thoại.

Bước 3: Vào mục “Tra cứu vi phạm”, nhập biển số xe để xem vi phạm.

