Sáng nay, Quốc hội khóa XVI khai mạc kỳ họp thứ Nhất

Theo Luân Dũng | 06-04-2026 - 07:30 AM | Xã hội

Sáng nay (6/4), kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Kỳ họp dự kiến tổng thời gian làm việc 11 ngày, chia thành 2 đợt. Dự kiến bế mạc ngày 23/4.

Trước giờ khai mạc, lúc 7h, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đại diện các Đoàn đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI sẽ khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội. Ảnh: PV.

Vào 8h sáng cùng ngày, phiên khai mạc kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI chính thức diễn ra tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội.

Theo dự kiến chương trình, Chủ tịch Quốc hội khóa XV sẽ phát biểu khai mạc kỳ họp.

Ngay sau đó, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ phát biểu tại phiên khai mạc.

Kế đến, Hội đồng bầu cử quốc gia sẽ báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Hội đồng bầu cử quốc gia báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Sau đó, Quốc hội sẽ họp riêng về công tác nhân sự. Dự kiến, Quốc hội sẽ dành 2,5 ngày làm công tác nhân sự và có khoảng 39 chức danh lãnh đạo cấp cao của Nhà nước ở Trung ương sẽ được Quốc hội bầu và phê chuẩn.

Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XVI dự kiến có tổng thời gian làm việc 11 ngày, chia thành 2 đợt, khai mạc vào sáng 6/4 và dự kiến bế mạc ngày 23/4.

Cùng với công tác tổ chức, nhân sự, trong kỳ họp này Quốc hội xem xét thông qua 8 dự án luật, 1 dự thảo nghị quyết cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

Quy định mới có thể áp dụng ngay từ tháng 4/2026, hàng chục triệu xe máy và ô tô toàn quốc chú ý

Lộ diện 'ông trùm' Nguyễn Tài Minh SN 1979 cầm đầu đường dây đa cấp biến tướng Sky media

CSGT nói gì về hành động dừng xe giữa quốc lộ cứu bé gái của nam tài xế?

06:59 , 06/04/2026
Ra lệnh bắt tạm giam Giám đốc Công ty Đấu giá Trần Tấn Hoàng 44 tuổi

21:52 , 05/04/2026
Những trường hợp được miễn, giảm, tạm ngưng đóng kinh phí Công đoàn từ tháng 5-2026

21:48 , 05/04/2026
Bắt MA SIRT và HA NA PHI

20:59 , 05/04/2026

