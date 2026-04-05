Bắt MA SIRT và HA NA PHI

Ngày 5/4, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam MA SIRT (SN 1990), HA NA PHI (SN 1994, cùng cư trú tại ấp Xuân Hưng 4, xã Xuân Hòa, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, khoảng 23h30 ngày 7/3, MA SIRT và HA NA PHI do không có việc làm ổn định và cần tiền để chơi game nên đã rủ nhau đi trộm cắp tài sản. Hai đối tượng đi bộ đến khu vực đường Tà Lú, thuộc ấp Xuân Hưng 5, xã Xuân Hòa.

Đối tượng MA SIRT

Sau đó, MA SIRT và HA NA PHI rẽ vào rẫy trồng thanh long của ông Đ.X.L. (SN 1981, ngụ xã Xuân Hoà). Lợi dụng lúc ông L. đang ngủ trong chòi rẫy, cả 2 đã bàn bạc thực hiện hành vi trộm cắp.

Theo đó, MA SIRT đứng bên ngoài cách chòi rẫy để cảnh giới, còn HA NA PHI lén lút đột nhập vào bên trong, lấy trộm 1 điện thoại hiệu Iphone 15 Pro đang cắm sạc bên cạnh chỗ ông L. đang ngủ. Sau khi thực hiện hành vi, cả 2 nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Đối tượng HA NA PHI tại trụ sở

Đến khi thức dậy, phát hiện tài sản bị mất, ông L. đã đến Công an xã Xuân Hòa trình báo vụ việc. Nhận tin, công an đã vào cuộc điều tra, rà soát làm rõ đối tượng gây án.

Qua quá trình xác minh, xác định MA SIRT và HA NA PHI có liên quan nên công an đã mời về trụ sở làm việc. Tại công an, cả 2 thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản của mình.