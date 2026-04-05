Bắt giữ, khám xét nơi ở của cựu VĐV bắn súng Hoàng Sơn SN 1966

Công an TP Hải Phòng vừa triệt phá thành công một đường dây chế tạo, mua bán và tàng trữ vũ khí quân dụng quy mô đặc biệt lớn. Đáng chú ý, "linh hồn" kỹ thuật của băng nhóm này là một cựu vận động viên bắn súng, người trực tiếp sử dụng kiến thức chuyên môn để sản xuất và hiệu chỉnh các loại súng, đạn.

Lộ diện "xưởng" vũ khí trong lòng phố Cảng

Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an TP Hải Phòng) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 12 bị can về các tội danh liên quan đến chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Cầm đầu đường dây này là đối tượng Phạm Thị Trúc Quỳnh (SN 1969, trú tại quận Hồng Bàng).

Vụ án được triệt phá sau một thời gian dài theo dõi di biến động của các đối tượng. Tối ngày 4/2, lực lượng chức năng đã phục kích, bắt quả tang Quỳnh cùng đồng phạm là Lê Minh Tiến (SN 1971) khi cả hai đang trên đường đi giao "hàng" tại khu vực quận Kiến An. Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ một khẩu súng ngắn cùng nhiều cơ số đạn.

Ngay sau đó, các mũi trinh sát đồng loạt đột kích nơi ở của các đối tượng liên quan. Khám xét nhà của Hoàng Sơn (SN 1966, trú tại quận Kiến An), lực lượng công an phát hiện một "xưởng" chế tạo vũ khí với hàng nghìn viên đạn cùng nhiều máy móc, thiết bị hiện đại.

Cựu vận động viên bắn súng và vai trò "tổng công trình sư"

Đối tượng Hoàng Sơn và tang vật thu giữ tại nơi ở. Ảnh: CA Hải Phòng

Điểm gây chú ý trong vụ án này chính là sự tham gia của bị can Hoàng Sơn. Với quá khứ từng là vận động viên bắn súng chuyên nghiệp, Sơn am hiểu tường tận cấu tạo, tính năng và nguyên lý hoạt động của các loại vũ khí.

Thay vì đóng góp cho thể thao, Sơn đã sử dụng kỹ năng này để trở thành người phụ trách kỹ thuật chính cho đường dây của Quỳnh. Tại cơ quan điều tra, bước đầu xác định Sơn là người trực tiếp chế tạo, sửa chữa và nâng cấp các loại súng, đạn từ công cụ hỗ trợ thành vũ khí quân dụng có tính sát thương cao.

Thủ đoạn tinh vi và vỏ bọc công nhân hoàn hảo

Theo đánh giá của cơ quan công an, băng nhóm do "nữ quái" Trúc Quỳnh điều hành hoạt động cực kỳ kín kẽ. Để né tránh sự chú ý, các đối tượng không tập trung vũ khí một chỗ mà xé lẻ, cất giấu tại nhiều địa điểm khác nhau và thường xuyên thay đổi nơi ở.

Thậm chí, có đối tượng trong đường dây còn xin vào làm việc tại một công ty giày da trên địa bàn để tạo vỏ bọc là công nhân lao động bình thường, nhằm che giấu hành vi bất minh và qua mặt lực lượng chức năng.

Quỳnh không trực tiếp lộ diện trong các giao dịch mà chỉ đạo Lê Minh Tiến vận chuyển súng đạn đến tay khách hàng. Phương thức thanh toán cũng được thay đổi linh hoạt giữa tiền mặt và chuyển khoản để xóa dấu vết dòng tiền.

12 bị can trong vụ án. Ảnh: CA Hải Phòng

Mở rộng điều tra, Công an Hải Phòng đã bắt giữ thêm nhiều đối tượng liên quan, trong đó có những thành phần hình sự cộm cán, sở hữu nhiều tiền án tiền sự. Tổng số tang vật thu giữ gồm:

11 khẩu súng các loại (trong đó có 6 khẩu súng quân dụng).

Hơn 6.700 viên đạn (gồm đạn quân dụng và đạn công cụ hỗ trợ).

Gần 800 vỏ đạn, hạt nổ, bi sắt cùng hàng loạt phụ kiện như báng súng, nòng súng, ống giảm thanh...

Việc triệt phá kịp thời đường dây này đã ngăn chặn một lượng lớn vũ khí nguy hiểm thẩm lậu ra thị trường đen, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận.