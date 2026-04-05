Quy định mới có thể áp dụng ngay từ tháng 4/2026, hàng chục triệu xe máy và ô tô toàn quốc chú ý

Mới đây, trước tình hình giá nhiên liệu toàn cầu tăng cao dẫn đến giá xăng dầu trong nước cũng tăng mạnh, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Chỉ thị 09/CT-TTg năm 2026 về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm năng lượng, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và phát triển phương tiện giao thông điện.

Theo đó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chuyển đổi xăng sinh học E10 thay thế xăng A95 ngay trong tháng 4/2026 thay vì đợi tới ngày 1/6/2026.

Vì vậy, theo lộ trình "chạy nước rút" của Bộ Công Thương, xăng sinh học E10 dự kiến sẽ thay thế hoàn toàn xăng khoáng ngay trong tháng 4/2026. Nhiều doanh nghiệp cho biết có thể triển khai kinh doanh xăng E10 trên diện rộng giữa tháng 4, sớm hơn kế hoạch ban đầu.

Theo tổng hợp của Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam (VINPA), năng lực pha chế của các hội viên hiện đạt khoảng 965.000 m3/tháng. Với năng lực này, ông Trịnh Quang Khanh, Tổng Thư ký VINPA khẳng định với VOV News rằng các doanh nghiệp hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu xăng sinh học trên phạm vi toàn quốc.

Hiểu đúng về chất lượng: E10 không "yếu" hơn RON 95

Trước quy định mới, hiều tài xế lo ngại xăng pha cồn sẽ khiến máy yếu hoặc hao xăng. Tuy nhiên, các chuyên gia khẳng định, xăng E10 sử dụng nền là RON 95 nên chỉ số Octane (khả năng chống kích nổ) vẫn giữ nguyên mức ≥ 95.

Thậm chí, Ethanol có chỉ số Octane rất cao (~108), giúp hỗn hợp cháy sạch hơn, từ đó làm giảm muội than bám vào buồng đốt, bugi và piston. Thử nghiệm thực tế cho thấy công suất và mức tiêu hao nhiên liệu của E10 tương đương với xăng khoáng, trong khi khí thải độc hại như CO và HC giảm đi rõ rệt.

Dù mang lại lợi ích môi trường và làm sạch động cơ, xăng E10 có tính hút ẩm và dễ bay hơi hơn xăng truyền thống. Nếu xe vận hành thường xuyên, đây không phải là vấn đề. Tuy nhiên, nếu xe để quá lâu không chạy (trên 2-3 tháng), xăng trong bình có thể xảy ra hiện tượng "tách pha" (nước ngưng tụ lắng xuống đáy), gây khó khởi động hoặc làm tắc hệ thống dẫn nhiên liệu.

Việc chuyển sang xăng E10 là xu hướng tất yếu của giao thông xanh. Chỉ cần thay đổi một vài thói quen nhỏ trong bảo dưỡng và sử dụng, người đi xe máy hoàn toàn có thể yên tâm về hiệu suất vận hành lẫn độ bền của phương tiện trong kỷ nguyên nhiên liệu sinh học.

Cẩm nang sử dụng xăng E10 cho chủ xe

Để chuyển đổi sang dùng E10 một cách mượt mà và bền bỉ, người dân cần đặc biệt lưu ý các điểm sau: