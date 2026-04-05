Ra lệnh bắt tạm giam Giám đốc Công ty Đấu giá Trần Tấn Hoàng 44 tuổi

Theo Dương Nam | 05-04-2026 - 21:52 PM | Xã hội

Bằng chiêu bài giả mạo hồ sơ đấu giá tài sản thi hành án, bị can Trần Tấn Hoàng đã đưa nhiều nạn nhân vào bẫy, chiếm đoạt số tiền cực lớn.

Báo Tuổi Trẻ trích dẫn theo kết quả điều tra từ Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) - Công an TP.HCM cho biết, vụ án bắt nguồn từ việc Trần Tấn Hoàng (44 tuổi, ngụ TP.HCM) thiết lập một hệ thống pháp nhân tinh vi để tạo lòng tin.

Từ tháng 5/2019, Hoàng thành lập Công ty Đấu giá Hợp danh VAMC. Để che giấu tung tích và đối phó với cơ quan chức năng, công ty này liên tục thay đổi tên gọi thành Công ty Tiền Phong, Hoàng Phát, rồi Trung Tín. Đáng chú ý, Hoàng không trực tiếp đứng tên mà thuê Nguyễn Trung Tín (36 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) làm Giám đốc, đại diện pháp luật nhằm điều hành các phiên đấu giá "ma".

Do nợ nần chồng chất và nhu cầu tiêu xài cá nhân, trong khoảng thời gian từ tháng 2/2020 đến tháng 1/2022, Trần Tấn Hoàng đã dựng lên một kịch bản lừa đảo chuyên nghiệp.

Theo tờ VnExpress, đối tượng tung ra các thông tin gian dối rằng Công ty VAMC đã được cơ quan thi hành án chỉ định tổ chức bán đấu giá nhiều tài sản có giá trị cao. Tin tưởng vào hồ sơ pháp lý và danh nghĩa công ty hợp danh, ông D.M.D đã nộp tiền đặt cọc để mua 6 tài sản đấu giá với tổng số tiền lên tới 52,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Hoàng không thực hiện bất kỳ cam kết nào mà lập tức chiếm đoạt toàn bộ số tiền này để chi trả nợ nần và tiêu xài cá nhân.

Không chỉ dừng lại ở vụ việc của ông D.M.D, trong quá trình thụ lý vụ án, cơ quan chức năng tiếp tục nhận được hàng loạt đơn tố giác từ các cá nhân khác. Các nạn nhân đều có chung kịch bản: nộp tiền đặt cọc tham gia đấu giá nhưng sau đó tiền "một đi không trở lại".

Thực tế xác minh cho thấy, Công ty Đấu giá Hợp danh VAMC và cá nhân Trần Tấn Hoàng hoàn toàn không được cơ quan có thẩm quyền giao quyền bán đấu giá các tài sản nêu trên.

Ra lệnh bắt tạm giam Giám đốc Công ty Đấu giá Trần Tấn Hoàng 44 tuổi - Ảnh 1.

Bị can Trần Tấn Hoàng. Ảnh: Báo NLĐ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã chính thức khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Tấn Hoàng về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Hiện tại, lực lượng chức năng đang khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng đồng phạm có liên quan. Đồng thời, cơ quan điều tra đang đẩy nhanh tiến độ truy tìm dòng tiền và kê biên các tài sản có liên quan để thu hồi triệt để quyền lợi cho những người bị hại trong vụ án.

Theo Dương Nam

Đời sống pháp luật

Quy định mới có thể áp dụng ngay từ tháng 4/2026, hàng chục triệu xe máy và ô tô toàn quốc chú ý Nổi bật

Lộ diện 'ông trùm' Nguyễn Tài Minh SN 1979 cầm đầu đường dây đa cấp biến tướng Sky media Nổi bật

Những trường hợp được miễn, giảm, tạm ngưng đóng kinh phí Công đoàn từ tháng 5-2026

Bắt MA SIRT và HA NA PHI

Bắt giữ, khám xét nơi ở của cựu VĐV bắn súng Hoàng Sơn SN 1966

Ngày mai, miền Bắc nắng nóng đến mức nào?

