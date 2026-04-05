Những trường hợp được miễn, giảm, tạm ngưng đóng kinh phí Công đoàn từ tháng 5-2026

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 105/2026 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công đoàn về tài chính Công đoàn.

Theo đó, nhiều trường hợp được miễn đóng kinh phí Công đoàn. Cụ thể như doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX), liên hiệp HTX thực hiện giải thể, phá sản theo quy định pháp luật.

Những đơn vị trên được Tổng LĐLĐ Việt Nam hoặc LĐLĐ cấp tỉnh xem xét và ban hành quyết định miễn số tiền chưa đóng kinh phí Công đoàn theo quy định phân cấp của Tổng LĐLĐ Việt Nam khi Công đoàn tham gia phương án giải quyết nợ (trong đó có nợ đóng kinh phí Công đoàn) của doanh nghiệp, HTX, liên hiệp HTX thực hiện giải thể hoặc khi Công đoàn nộp đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp, HTX, liên hiệp HTX.

Các trường hợp được xem xét giảm mức đóng kinh phí Công đoàn là các trường hợp đã hết thời gian được tạm dừng đóng kinh phí Công đoàn, tiếp tục phải cắt giảm số lao động hiện có từ 30% hoặc từ 30 lao động trở lên đối với doanh nghiệp, HTX, liên hiệp HTX có sử dụng dưới 200 lao động và đối với HTX có từ 30 thành viên chính thức, thành viên liên kết góp vốn.

Ngoài ra, có từ 50 lao động trở lên đối với người sử dụng lao động sử dụng từ 200-1000 lao động và HTX có từ 50 thành viên chính thức, thành viên liên kết góp vốn; từ 100 lao động trở lên đối với người sử dụng lao động sử dụng trên 1000 lao động và HTX có từ 100 thành viên chính thức, thành viên liên kết góp vốn.

Thời gian giảm mức đóng kinh phí Công đoàn không quá 6 tháng và giảm tối đa 20% mức đóng kinh phí Công đoàn theo quy định tại Luật Công đoàn.

Doanh nghiệp, HTX, liên hiệp HTX gặp khó khăn do thay đổi cơ cấu, công nghệ; khủng hoảng, suy thoái kinh tế; thực hiện chính sách của Nhà nước khi tái cơ cấu nền kinh tế; gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa được xem xét tạm dừng đóng kinh phí Công đoàn nếu thuộc trường hợp:

- Phải tạm dừng sản xuất, kinh doanh từ 30 ngày trở lên và không giải quyết được việc làm cho người lao động, trong đó số lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc phải tạm thời nghỉ việc xin tạm dừng đóng BHXH bắt buộc vào quỹ hưu trí và tử tuất từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh trở lên.

- Bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa gây ra (không kể giá trị tài sản là đất).

Thời gian tạm dừng đóng kinh phí Công đoàn không quá 12 tháng. Hết thời hạn tạm dừng đóng kinh phí Công đoàn, các đơn vị tiếp tục đóng theo mức đóng quy định.

Quy định này có hiệu lực thực hiện từ 16-5-2026.