Danh tính tài xế bỏ xe, lao qua dải phân cách ôm bé gái giữa quốc lộ, công an đã liên hệ

Theo Lam Giang | 06-04-2026 - 07:48 AM | Xã hội

Đoạn clip ghi lại hành động kịp thời của tài xế xe tải giúp cứu một bé gái khiến nhiều người không khỏi xúc động và cảm phục.

Từ sáng nay (5/4), mạng xã hội lan truyền đoạn camera hành trình ghi lại hành động nhanh trí, dũng cảm của một nam tài xế xe tải. Theo nội dung đoạn clip thì khi đang lưu thông trên đường, tài xế xe tải bỗng bóp còi ra hiệu lệnh cho các xe chạy cùng chiều phía sau để cảnh báo tình huống nguy hiểm. Sau đó, anh lao xuống đường, nhảy qua dải phân cách rồi ôm trọn lấy bé gái tầm 1 tuổi đang đứng giữa đường. Tình huống diễn ra chỉ khoảng 30 giây khiến nhiều người phải "đứng tim".

Tài xế trong đoạn clip trên được xác định là anh Lý Văn Tố (SN 1995, trú tại TP Đà Nẵng), làm nghề lái xe chở hàng tuyến Đà Nẵng - Hà Nội. Chia sẻ trên tờ Sức khoẻ Đời sống (SKĐS), anh Tố cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 15h35' chiều 4/4. Thời điểm đó, anh Tố đang điều khiển xe tải biển số 29A-083.47 chạy trên quốc lộ 1 theo hướng Bắc - Nam để trở về Đà Nẵng sau khi giao hàng xong ở Quảng Trị.

Khi đến địa phận xã Phú Lộc, anh Tố phát hiện cháu bé chui qua một khe hở ở lan can giữa đường để sang làn xe đối diện. Nam tài xế nhanh chóng dừng xe, kịp thời chạy đến bế bé giữa dòng xe cộ.

" Khi phát hiện cháu bé, tôi quan sát xung quanh thấy đảm bảo an toàn mới dừng xe khẩn cấp để chạy qua cứu cháu. Sau khi đưa cháu bé vào cho người nhà, tôi tiếp tục hành trình", anh Tố chia sẻ trên tờ SKĐS.

Liên quan sự việc trên, thông tin trên Dân Trí, lãnh đạo Trạm CSGT Phú Lộc, thuộc Phòng CSGT Công an thành phố Huế cho biết đã nắm thông tin sự việc cháu bé băng qua quốc lộ 1 được tài xế xe tải kịp thời hỗ trợ đưa vào khu vực an toàn. Theo Trạm CSGT Phú Lộc, tình huống xảy ra tại km860 trên quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn xã Phú Lộc, thành phố Huế.

Đơn vị đã liên hệ để biểu dương hành động tốt của tài xế và giải thích tình huống để người này đỡ hoang mang về việc sẽ bị xử phạt khi dừng xe giữa đường.

Quy định mới có thể áp dụng ngay từ tháng 4/2026, hàng chục triệu xe máy và ô tô toàn quốc chú ý

Quy định mới có thể áp dụng ngay từ tháng 4/2026, hàng chục triệu xe máy và ô tô toàn quốc chú ý Nổi bật

Lộ diện 'ông trùm' Nguyễn Tài Minh SN 1979 cầm đầu đường dây đa cấp biến tướng Sky media

Lộ diện 'ông trùm' Nguyễn Tài Minh SN 1979 cầm đầu đường dây đa cấp biến tướng Sky media Nổi bật

Sáng nay, Quốc hội khóa XVI khai mạc kỳ họp thứ Nhất

Sáng nay, Quốc hội khóa XVI khai mạc kỳ họp thứ Nhất

07:30 , 06/04/2026
CSGT nói gì về hành động dừng xe giữa quốc lộ cứu bé gái của nam tài xế?

CSGT nói gì về hành động dừng xe giữa quốc lộ cứu bé gái của nam tài xế?

06:59 , 06/04/2026
Ra lệnh bắt tạm giam Giám đốc Công ty Đấu giá Trần Tấn Hoàng 44 tuổi

Ra lệnh bắt tạm giam Giám đốc Công ty Đấu giá Trần Tấn Hoàng 44 tuổi

21:52 , 05/04/2026
Những trường hợp được miễn, giảm, tạm ngưng đóng kinh phí Công đoàn từ tháng 5-2026

Những trường hợp được miễn, giảm, tạm ngưng đóng kinh phí Công đoàn từ tháng 5-2026

21:48 , 05/04/2026

