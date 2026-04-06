Danh tính tài xế bỏ xe, lao qua dải phân cách ôm bé gái giữa quốc lộ, công an đã liên hệ

Từ sáng nay (5/4), mạng xã hội lan truyền đoạn camera hành trình ghi lại hành động nhanh trí, dũng cảm của một nam tài xế xe tải. Theo nội dung đoạn clip thì khi đang lưu thông trên đường, tài xế xe tải bỗng bóp còi ra hiệu lệnh cho các xe chạy cùng chiều phía sau để cảnh báo tình huống nguy hiểm. Sau đó, anh lao xuống đường, nhảy qua dải phân cách rồi ôm trọn lấy bé gái tầm 1 tuổi đang đứng giữa đường. Tình huống diễn ra chỉ khoảng 30 giây khiến nhiều người phải "đứng tim".

Tài xế trong đoạn clip trên được xác định là anh Lý Văn Tố (SN 1995, trú tại TP Đà Nẵng), làm nghề lái xe chở hàng tuyến Đà Nẵng - Hà Nội. Chia sẻ trên tờ Sức khoẻ Đời sống (SKĐS), anh Tố cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 15h35' chiều 4/4. Thời điểm đó, anh Tố đang điều khiển xe tải biển số 29A-083.47 chạy trên quốc lộ 1 theo hướng Bắc - Nam để trở về Đà Nẵng sau khi giao hàng xong ở Quảng Trị.

Khi đến địa phận xã Phú Lộc, anh Tố phát hiện cháu bé chui qua một khe hở ở lan can giữa đường để sang làn xe đối diện. Nam tài xế nhanh chóng dừng xe, kịp thời chạy đến bế bé giữa dòng xe cộ.

" Khi phát hiện cháu bé, tôi quan sát xung quanh thấy đảm bảo an toàn mới dừng xe khẩn cấp để chạy qua cứu cháu. Sau khi đưa cháu bé vào cho người nhà, tôi tiếp tục hành trình", anh Tố chia sẻ trên tờ SKĐS.

Liên quan sự việc trên, thông tin trên Dân Trí, lãnh đạo Trạm CSGT Phú Lộc, thuộc Phòng CSGT Công an thành phố Huế cho biết đã nắm thông tin sự việc cháu bé băng qua quốc lộ 1 được tài xế xe tải kịp thời hỗ trợ đưa vào khu vực an toàn. Theo Trạm CSGT Phú Lộc, tình huống xảy ra tại km860 trên quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn xã Phú Lộc, thành phố Huế.

Đơn vị đã liên hệ để biểu dương hành động tốt của tài xế và giải thích tình huống để người này đỡ hoang mang về việc sẽ bị xử phạt khi dừng xe giữa đường.