Bảo hiểm xã hội Việt Nam có thông báo quan trọng tới người dân

Trong lộ trình đẩy mạnh chuyển đổi số, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang tăng tốc ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, đồng thời tạo thuận lợi hơn cho người dân trong tiếp cận và thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành hướng dẫn chi tiết về việc tích hợp tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong tiếp cận và thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội.

Việc triển khai được thực hiện trên cơ sở Công văn số 997/UBND-NC của UBND TP Hà Nội và Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư theo Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo BHXH Việt Nam, Bộ Công an đang đẩy mạnh phát triển VNeID trở thành nền tảng số quốc gia, đóng vai trò kết nối giữa người dân với cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và các dịch vụ thiết yếu. Trong đó, chức năng chi trả an sinh xã hội qua tài khoản đã được xác thực là một trong những tiện ích trọng tâm.

Người dân có tài khoản ngân hàng và tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2 có thể thực hiện tích hợp ngay trên ứng dụng. Tài khoản nhận an sinh xã hội có thể là tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản mobile money.

Quy trình tích hợp gồm các bước:

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng VNeID, chọn mục “An sinh xã hội”

Bước 2: Chọn “Tài khoản hưởng an sinh xã hội”

Bước 3: Nhập mật khẩu VNeID gồm 6 số, sau đó chọn ngân hàng để liên kết

Bước 4: Nhập đầy đủ thông tin tài khoản, tích chọn “Tôi đã đọc mục đích chia sẻ…” và nhấn “Tiếp tục”. Hệ thống sẽ hướng dẫn các bước tiếp theo.

Bước 5: Nhấn “Gửi thông tin”. Màn hình sẽ hiển thị xác nhận đăng ký thành công.

Tại nhiều địa phương, lực lượng công an cơ sở đang phối hợp với ngân hàng và các nhà mạng để hỗ trợ người dân thực hiện tích hợp. Các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn trực tiếp được tăng cường, đặc biệt với người cao tuổi hoặc những người chưa quen sử dụng công nghệ.

BHXH Việt Nam cho biết, việc tích hợp tài khoản trên VNeID giúp người dân nhận trợ cấp nhanh chóng, minh bạch, đồng thời giảm thiểu rủi ro so với phương thức chi trả tiền mặt. Đây cũng là bước tiến quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số quốc gia, hướng tới xây dựng Chính phủ số và xã hội số.

Cơ quan chức năng khuyến nghị người dân chủ động hoàn tất liên kết tài khoản để bảo đảm việc chi trả trợ cấp diễn ra đúng hạn, không bị gián đoạn.