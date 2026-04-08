Sản phụ bị tát choáng váng trong bệnh viện mong tha thứ cho chồng

Theo thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng, liên quan đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một thai phụ bị người đàn ông đánh trước Bệnh viện II Lâm Đồng (phường B’Lao, tỉnh Lâm Đồng) vào chiều 6/4, Công an phường B’Lao đã nhanh chóng vào cuộc, làm việc với những người liên quan để làm rõ.

Qua xác minh, ngày 3/4, anh N.X.T (25 tuổi) đưa vợ là chị P.T.K.L (20 tuổi), trú tại xã Đạ Huoai, đến Bệnh viện II Lâm Đồng để khám thai và chờ sinh. Đến khoảng hơn 15 giờ 00 ngày 6/4, chị L tự ý bỏ đi ra khỏi khoa sản không chấp hành việc thăm khám và nằm theo dõi tại khoa sản theo yêu cầu của bác sĩ và xảy ra cự cãi với anh T.

Do bức xúc, anh T đã tát chị L 01 cái và yêu cầu vợ quay lại thực hiện theo chỉ định của bác sĩ. Sau đó, chị L quay lại khoa sản, đến khoảng 17 giờ 00 cùng ngày thì chị L được bác sĩ khoa sản tiến hành mổ sanh và sanh được 02 (hai) bé gái.

Hiện trường sự việc

Công an phường B’Lao làm việc với anh T (Ảnh: CQCA)

Làm việc với Công an phường B’Lao, chị L thừa nhận bản thân có một phần lỗi và không có khiếu nại đối với sự việc. Chị L cho biết nguyên nhân xảy ra là do chị không chấp hành theo hướng dẫn của bác sĩ, đồng thời mong mọi người thông cảm, bỏ qua cho vợ chồng chị vì đã gây mất trật tự tại nơi khám, chữa bệnh, cũng như hành động nóng nảy của chồng và tạo điều kiện để chồng tập trung chăm sóc cho chị L và hai con.

Phía Bệnh viện II Lâm Đồng cũng không có yêu cầu xử lý.