Bộ Công an truy nã Nguyễn Ngọc Minh - Tổng giám đốc Công ty vốn Thái Thịnh Đà Lạt

Theo Chi Chi | 08-04-2026 - 09:03 AM | Xã hội

Bị can Nguyễn Ngọc Minh có liên quan đến vụ án “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an đang điều tra vụ án “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á và Nhóm Công ty CP vốn Thái Thịnh, theo Quyết định phục hồi điều tra vụ án số 3862/QĐ-CSKT-P2 ngày 20/10/2025 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Quá trình điều tra vụ án, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã ra Quyết định khởi tố bị can số 360/QĐ-CSKT-P10, số 361/QĐ-CSKT-P10 ngày 06/9/2020 và Quyết định truy nã số 09/QĐ-CSKT-P10, số 10/QĐ-CSKT-P10 ngày 09/9/2020 lần lượt đối với:

Bị can Nguyễn Thiện Nhân.

1. Họ và tên: Nguyễn Thiện Nhân; Giới tính: Nam;

Sinh ngày 13 tháng 4 năm 1963 tại Bình Thuận;

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không;

Nghề nghiệp: Tổng giám đốc Công ty CP vốn Thái Thịnh;

Số CMND: 020585359; do Công an TP. Hồ Chí Minh cấp ngày

Nơi đăng ký HKTT và Nơi cư trú: Căn hộ AE-2901, Chung cư The Manor, 91 Nguyễn Hữu Cảnh, phường Thạnh Mỹ Tây (tên cũ Phường 22, quận Bình Thạnh), TP. Hồ Chí Minh;

Về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” quy định tại khoản 4 Điều 206 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Bị can Nguyễn Ngọc Minh.

2. Họ và tên: Nguyễn Ngọc Minh; Giới tính: Nam;

Sinh ngày 20 tháng 12 năm 1968 tại Bình Thuận;

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không;

Nghề nghiệp: Tổng giám đốc Công ty CP vốn Thái Thịnh Đà Lạt;

Số CMND: 022347284; do Công an TP. Hồ Chí Minh cấp ngày

Nơi đăng ký HKTT và Nơi cư trú: số 24 đường 24, Phường Bình Phú (tên cũ phường 11, Quận 6), TP. Hồ Chí Minh;

Về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” quy định tại khoản 4 Điều 206 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Căn cứ Điều 233, 290 Bộ luật Tố tụng hình sự và Thông tư liên tịch số 05/2025/TTLT-BCA-BQP-VKSNDTC-TANDTC ngày 01/7/2025 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao; Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu yêu cầu bị can Nguyễn Thiện Nhân, bị can Nguyễn Ngọc Minh ra đầu thú để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử và được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Hết thời hạn điều tra vụ án mà bị can Nguyễn Thiện Nhân, bị can Nguyễn Ngọc Minh không ra đầu thú sẽ bị truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật.

Nếu phát hiện bị can Nguyễn Thiện Nhân, bị can Nguyễn Ngọc Minh đang ở đâu, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc chính quyền địa phương nơi gần nhất và thông báo ngay cho Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an biết để phối hợp tiếp nhận.

Mọi thông tin cần thiết, đề nghị liên hệ ông Đỗ Tú Tài (ĐT 091.322.3579), ông Tô Minh Hoàng (SĐT 093.470.7777), Điều tra viên Phòng 2/Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an; địa chỉ: số 47 Phạm Văn Đồng, phường Phú Diễn, TP. Hà Nội.

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

