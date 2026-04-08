Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

CSGT công bố danh sách gần 30.000 phương tiện vi phạm trong 24h qua, chủ xe nhanh chóng nộp phạt

Theo Phạm Trang | 08-04-2026 - 08:41 AM | Xã hội

Gần 30.000 phương tiện được hệ thống camera AI của lực lượng CSGT ghi nhận trong 24 giờ với hàng loạt vi phạm bị phát hiện và xử lý.

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông, trong 24 giờ qua (từ 7h30 ngày 06/4 đến 7h30 ngày 07/4/2026), hệ thống camera AI của lực lượng chức năng đã ghi nhận gần 30.000 phương tiện lưu thông trên các tuyến cao tốc và nhiều nút giao thông trọng điểm.

Qua phân tích dữ liệu, hệ thống đã phát hiện hàng loạt hành vi vi phạm phổ biến như không thắt dây an toàn, sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện, vượt đèn đỏ, đi sai làn đường và chạy quá tốc độ.

Đáng chú ý, tại khu vực nội đô Hà Nội, đặc biệt ở các nút giao đông đúc, hàng chục trường hợp không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ đã bị ghi nhận và xử lý kịp thời.

Bên cạnh việc ứng dụng công nghệ, các kênh phản ánh từ người dân qua mạng xã hội như Facebook, Zalo và ứng dụng VNeTraffic tiếp tục phát huy hiệu quả. Những thông tin do người dân cung cấp đã hỗ trợ lực lượng chức năng phát hiện, xử lý vi phạm nhanh chóng hơn, đồng thời góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân chủ động tuân thủ các quy định khi tham gia giao thông, đồng thời thường xuyên tra cứu thông tin phương tiện để kịp thời nắm bắt và xử lý các vi phạm (nếu có).

Danh sách chi tiết tra cứu phương tiện tại đây.

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ông Lê Minh Hưng được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ

Ông Lê Minh Hưng được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ Nổi bật

Ông Nguyễn Huy Tiến tái đắc cử Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao

Ông Nguyễn Huy Tiến tái đắc cử Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao Nổi bật

Truy nã Nguyễn Thị Duyên SN 1988

Truy nã Nguyễn Thị Duyên SN 1988

08:21 , 08/04/2026
Tất cả ô tô tham gia giao thông toàn quốc lưu ý quy định mới từ 1/7 tới đây

Tất cả ô tô tham gia giao thông toàn quốc lưu ý quy định mới từ 1/7 tới đây

07:51 , 08/04/2026
Hôm nay 8-4, Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng

Hôm nay 8-4, Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng

07:50 , 08/04/2026
Bắt quản trị viên nhiều fanpage lớn Beat Hải Phòng, Ăn chơi Hải Phòng, Hải Phòng Xịn...

Bắt quản trị viên nhiều fanpage lớn Beat Hải Phòng, Ăn chơi Hải Phòng, Hải Phòng Xịn...

07:36 , 08/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên