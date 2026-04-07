Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Lê Minh Hưng được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ

Theo Luân Dũng - Trường Phong - Như Ý | 07-04-2026 - 16:11 PM | Xã hội

Chiều 7/4, với toàn bộ 495/495 đại biểu Quốc hội có mặt tán thành, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết bầu Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026 – 2031. Ngay sau khi được bầu, tân Thủ tướng Chính phủ sẽ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

Tân Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sinh ngày 11/12/1970, quê quán xã Tứ Mỹ, tỉnh Hà Tĩnh, ông có trình độ chuyên môn là Thạc sĩ Chính sách công; Đại học chuyên ngành Chính sách công, Cử nhân tiếng Pháp.

Ông Lê Minh Hưng là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII (từ 5/2024), XIV; Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, XIV; Ủy viên Trung ương Đảng các khóa XII, XIII, XIV; đại biểu Quốc hội khóa XV, XVI. Ông Lê Minh Hưng giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Trung ương từ tháng 5/2024.

Tân Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng. Ảnh: Như Ý

Quá trình công tác, ông Lê Minh Hưng nhiều năm làm việc tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Ông từng là chuyên viên phòng Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Vụ Quan hệ quốc tế; Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Vụ Hợp tác quốc tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ông Lê Minh Hưng cũng kinh qua các chức Phó Vụ trưởng, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế; Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Từ tháng 10/2011, ông giữ chức Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Đến tháng 11/2014, ông giữ chức Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Tháng 4/2016, ông Lê Minh Hưng giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Tháng 10/2020, ông Lê Minh Hưng giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng và đến năm 2024, ông làm Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Vào tháng 3/2026, ông Lê Minh Hưng trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Ngày 7/4, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, ông Lê Minh Hưng được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Tiền Phong

Từ Khóa:
ông lê minh hưng

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên