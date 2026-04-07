Tân Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sinh ngày 11/12/1970, quê quán xã Tứ Mỹ, tỉnh Hà Tĩnh, ông có trình độ chuyên môn là Thạc sĩ Chính sách công; Đại học chuyên ngành Chính sách công, Cử nhân tiếng Pháp.

Ông Lê Minh Hưng là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII (từ 5/2024), XIV; Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, XIV; Ủy viên Trung ương Đảng các khóa XII, XIII, XIV; đại biểu Quốc hội khóa XV, XVI. Ông Lê Minh Hưng giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Trung ương từ tháng 5/2024.

Quá trình công tác, ông Lê Minh Hưng nhiều năm làm việc tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Ông từng là chuyên viên phòng Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Vụ Quan hệ quốc tế; Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Vụ Hợp tác quốc tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ông Lê Minh Hưng cũng kinh qua các chức Phó Vụ trưởng, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế; Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Từ tháng 10/2011, ông giữ chức Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Đến tháng 11/2014, ông giữ chức Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Tháng 4/2016, ông Lê Minh Hưng giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Tháng 10/2020, ông Lê Minh Hưng giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng và đến năm 2024, ông làm Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Vào tháng 3/2026, ông Lê Minh Hưng trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Ngày 7/4, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, ông Lê Minh Hưng được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ, nhiệm kỳ 2026 – 2031.