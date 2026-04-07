Theo Chương trình Kỳ họp thứ Nhất, chiều 7-4, Quốc hội tiếp tục công tác nhân sự, tiến hành bầu Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tuyên thệ nhậm chức chiều 7-4-2026

Với 100% đại biểu Quốc hội có mặt tham gia biểu quyết tán thành (495/495 đại biểu Quốc hội có mặt), Quốc hội khóa XVI đã bầu ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, đại biểu Quốc hội khóa XVI, giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo quy định của Hiến pháp, sau khi được Quốc hội bầu, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tuyên thệ trước Quốc hội.

"Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào, cử tri cả nước, tôi - Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó" - Thủ tướng Lê Minh Hưng tuyên thệ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tuyên thệ chiều 7-4-2026 (video ghi màn hình)

Ngay sau lễ tuyên thệ, Thủ tướng Lê Minh Hưng có bài phát biểu quan trọng trước Quốc hội.

Ông Lê Minh Hưng sinh ngày 11-12-1970. Quê quán: xã Tứ Mỹ, tỉnh Hà Tĩnh. Ông có trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Chính sách công; Đại học chuyên ngành Chính sách công, Cử nhân tiếng Pháp.

Ông Lê Minh Hưng là Ủy viên Bộ Chính trị Khóa XIII (từ 5-2024), XIV; Bí thư Trung ương Đảng: Khóa XIII, XIV; Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII, XIV; đại biểu Quốc hội: Khóa XV, XVI.

Trước khi được Quốc hội bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031, ông Lê Minh Hưng là Trưởng Ban Tổ chức Trung ương (từ 5-2024); Trưởng Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ; Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.