Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Theo Văn Duẩn - Minh Chiến | 07-04-2026 - 16:21 PM | Xã hội

Chiều 7-4-2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tuyên thệ và có bài phát biểu nhậm chức trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước.

Theo Chương trình Kỳ họp thứ Nhất, chiều 7-4, Quốc hội tiếp tục công tác nhân sự, tiến hành bầu Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Với 100% đại biểu Quốc hội có mặt tham gia biểu quyết tán thành (495/495 đại biểu Quốc hội có mặt), Quốc hội khóa XVI đã bầu ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, đại biểu Quốc hội khóa XVI, giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo quy định của Hiến pháp, sau khi được Quốc hội bầu, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tuyên thệ trước Quốc hội.

"Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào, cử tri cả nước, tôi - Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó" - Thủ tướng Lê Minh Hưng tuyên thệ.

Ngay sau lễ tuyên thệ, Thủ tướng Lê Minh Hưng có bài phát biểu quan trọng trước Quốc hội.

Ông Lê Minh Hưng sinh ngày 11-12-1970. Quê quán: xã Tứ Mỹ, tỉnh Hà Tĩnh. Ông có trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Chính sách công; Đại học chuyên ngành Chính sách công, Cử nhân tiếng Pháp.

Ông Lê Minh Hưng là Ủy viên Bộ Chính trị Khóa XIII (từ 5-2024), XIV; Bí thư Trung ương Đảng: Khóa XIII, XIV; Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII, XIV; đại biểu Quốc hội: Khóa XV, XVI.

Trước khi được Quốc hội bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031, ông Lê Minh Hưng là Trưởng Ban Tổ chức Trung ương (từ 5-2024); Trưởng Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ; Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tuyên thệ nhậm chức - Ảnh 2.

Đồ họa: Anh Thanh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ông Lê Minh Hưng được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ

Chiều nay 7-4, tân Thủ tướng Chính phủ tuyên thệ nhậm chức

Bắt giữ Bùi Văn Quyền SN 1989

Ông chủ Bảo Tín Minh Châu khai chỉ đạo con trai dùng thủ đoạn che giấu doanh thu nghìn tỷ như thế nào?

Clip gây phẫn nộ: Chồng chửi bới, vung tay tát thẳng vào mặt vợ bầu trong sảnh bệnh viện

564 chủ xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên