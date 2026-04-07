Bắt giữ Bùi Văn Quyền SN 1989

Theo Trang Anh | 07-04-2026 - 16:01 PM | Xã hội

Quá trình triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, Công an phường đã xác minh, làm rõ và bắt giữ đối tượng Bùi Văn Quyền.

Công an TP Hà Nội ngày 7/4/2026 cho biết, Công an phường Đại Mỗ ngày 06/4 đã nhanh chóng bắt giữ Bùi Văn Quyền (sinh năm 1989; trú tại xã Yên Xuân, TP Hà Nội; đối tượng có 3 tiền án) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào ngày 01/01/2026, Bùi Văn Quyền đã thực hiện hành vi trộm cắp 01 xe đạp nhãn hiệu Scott Aspect 970, màu cam đen, trị giá khoảng 10 triệu đồng của chị N.T.T (sinh năm 1996; thường trú tại: xã Thổ Tang, tỉnh Phú Thọ).

Đối tượng Bùi Văn Quyền - Ảnh: Công an Hà Nội

Sau khi trộm cắp tài sản, Quyền đã đem bán với giá 600.000 đồng. Quá trình triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, Công an phường đã xác minh, làm rõ và bắt giữ đối tượng Quyền, đồng thời thu hồi tang vật vụ án.

Hiện Công an phường Đại Mỗ đang lập hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

