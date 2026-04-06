Công an khám xét, bắt giữ Lê Võ Quốc Trung trong đêm

Công an tỉnh Lâm Đồng ngày 6/4, cho biết, Công an xã Ninh Gia nhanh chóng bắt đối tượng Lê Võ Quốc Trung (SN 2000, thường trú tại thôn Kinh Tế Mới, xã Ninh Gia) trộm cắp tại cửa hàng tạp hóa.

Trước đó, sáng ngày 30/3, Công an xã Ninh Gia tiếp nhận đơn trình báo của ông N.Đ (trú tại thôn Ninh Thiện, xã Ninh Gia, tỉnh Lâm Đồng) về việc bị kẻ gian đột nhập tiệm tạp hóa lấy trộm tài sản.

Theo trình bày, vào khoảng 3 giờ ngày 29/3, đối tượng đã đột nhập, lấy hơn 5 triệu đồng tiền mặt và nhiều thẻ cào điện thoại, tổng trị giá khoảng 10 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Ninh Gia đã nhanh chóng triển khai lực lượng khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, khoanh vùng đối tượng nghi vấn.

Đối tượng Lê Võ Quốc Trung thực hiện lại hành vi trộm tài sản - Ảnh: Công an Lâm Đồng

Qua các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an xác định đối tượng nghi vấn là Lê Võ Quốc Trung nên tập trung truy bắt. Mặc dù đối tượng liên tục di chuyển nhằm tránh sự phát hiện, Công an xã đã tổ chức truy bắt thành công vào đêm 31/3.

Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ tiền mặt và 131 thẻ cào điện thoại với tổng mệnh giá 5.220.000 đồng; số tiền còn lại đối tượng đã tiêu xài cá nhân.

Tại cơ quan Công an, trước các chứng cứ thu thập được, Lê Võ Quốc Trung đã thừa nhận hành vi phạm tội. Đối tượng khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên đã lợi dụng sơ hở để đột nhập trộm cắp tài sản.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ, Công an xã Ninh Gia đã hoàn tất hồ sơ, đề xuất cơ quan có thẩm quyền ra các quyết định tố tụng theo quy định để tiếp tục điều tra, xử lý.