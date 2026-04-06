Công an khám xét, bắt giữ Lê Võ Quốc Trung trong đêm

Theo Trang Anh | 06-04-2026 - 14:35 PM | Xã hội

Mặc dù đối tượng liên tục di chuyển nhằm tránh sự phát hiện, Công an xã đã tổ chức truy bắt thành công Lê Võ Quốc Trung vào đêm 31/3.

Công an tỉnh Lâm Đồng ngày 6/4, cho biết, Công an xã Ninh Gia nhanh chóng bắt đối tượng Lê Võ Quốc Trung (SN 2000, thường trú tại thôn Kinh Tế Mới, xã Ninh Gia) trộm cắp tại cửa hàng tạp hóa.

Trước đó, sáng ngày 30/3, Công an xã Ninh Gia tiếp nhận đơn trình báo của ông N.Đ (trú tại thôn Ninh Thiện, xã Ninh Gia, tỉnh Lâm Đồng) về việc bị kẻ gian đột nhập tiệm tạp hóa lấy trộm tài sản.

Theo trình bày, vào khoảng 3 giờ ngày 29/3, đối tượng đã đột nhập, lấy hơn 5 triệu đồng tiền mặt và nhiều thẻ cào điện thoại, tổng trị giá khoảng 10 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Ninh Gia đã nhanh chóng triển khai lực lượng khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, khoanh vùng đối tượng nghi vấn.

Đối tượng Lê Võ Quốc Trung thực hiện lại hành vi trộm tài sản - Ảnh: Công an Lâm Đồng

Qua các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an xác định đối tượng nghi vấn là Lê Võ Quốc Trung nên tập trung truy bắt. Mặc dù đối tượng liên tục di chuyển nhằm tránh sự phát hiện, Công an xã đã tổ chức truy bắt thành công vào đêm 31/3.

Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ tiền mặt và 131 thẻ cào điện thoại với tổng mệnh giá 5.220.000 đồng; số tiền còn lại đối tượng đã tiêu xài cá nhân.

Tại cơ quan Công an, trước các chứng cứ thu thập được, Lê Võ Quốc Trung đã thừa nhận hành vi phạm tội. Đối tượng khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên đã lợi dụng sơ hở để đột nhập trộm cắp tài sản.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ, Công an xã Ninh Gia đã hoàn tất hồ sơ, đề xuất cơ quan có thẩm quyền ra các quyết định tố tụng theo quy định để tiếp tục điều tra, xử lý.

Ông Trần Thanh Mẫn tái đắc cử chức Chủ tịch Quốc hội

Ông Trần Thanh Mẫn tái đắc cử chức Chủ tịch Quốc hội Nổi bật

VIDEO: Chủ tịch Quốc hội khóa XVI Trần Thanh Mẫn tuyên thệ nhậm chức

VIDEO: Chủ tịch Quốc hội khóa XVI Trần Thanh Mẫn tuyên thệ nhậm chức Nổi bật

Chiều nay, 6-4, Quốc hội tiếp tục công tác nhân sự, kiện toàn bộ máy lãnh đạo Quốc hội khóa XVI

Chiều nay, 6-4, Quốc hội tiếp tục công tác nhân sự, kiện toàn bộ máy lãnh đạo Quốc hội khóa XVI

14:23 , 06/04/2026
[Infographics] Chân dung Chủ tịch Quốc hội khóa XVI Trần Thanh Mẫn

[Infographics] Chân dung Chủ tịch Quốc hội khóa XVI Trần Thanh Mẫn

13:59 , 06/04/2026
“Cô tiên từ thiện” Nguyễn Đỗ Trúc Phương mở tiệc sinh nhật bạn bằng "ma túy và khí cười", lộ diện chồng hờ đồng phạm

“Cô tiên từ thiện” Nguyễn Đỗ Trúc Phương mở tiệc sinh nhật bạn bằng "ma túy và khí cười", lộ diện chồng hờ đồng phạm

13:32 , 06/04/2026
Tất cả người dân có sổ đỏ chú ý quy định mới vừa được đề xuất

Tất cả người dân có sổ đỏ chú ý quy định mới vừa được đề xuất

12:58 , 06/04/2026

