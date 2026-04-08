Chính phủ nhiệm kỳ mới có sáu Phó Thủ tướng, một thành viên là nữ

Theo Luân Dũng - Trường Phong | 08-04-2026 - 13:44 PM | Xã hội

Theo danh sách được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm ngày 8/4, Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031 có sáu Phó Thủ tướng, trong đó có hai Ủy viên Bộ Chính trị, một Bí thư Trung ương Đảng và ba Ủy viên Trung ương Đảng, một thành viên là nữ.

Trong đó, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ , nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ông Phạm Gia Túc sinh năm 1965, quê quán tỉnh Ninh Bình, ông có trình độ chuyên môn là Thạc sĩ Quản lý hành chính công.

Ông hiện là Ủy viên Bộ Chính trị Khóa XIV, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIV, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV, đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Trước khi được phê chuẩn Phó Thủ tướng, ông Túc giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng từ tháng 8/2025.

Sáu Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031, gồm các ông, bà: Phạm Gia Túc, Phan Văn Giang, Phạm Thị Thanh Trà, Nguyễn Văn Thắng, Lê Tiến Châu, Hồ Quốc Dũng. (Ảnh: Linh Anh)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang được phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại tướng Phan Văn Giang sinh năm 1960, quê quán tỉnh Ninh Bình, trình độ chuyên môn là Tiến sĩ Khoa học quân sự.

Ông Phan Văn Giang là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, XIV, Ủy viên Trung ương Đảng các khóa XII, XIII, XIV, đại biểu Quốc hội khóa XV, XVI. Đại tướng Phan Văn Giang giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng từ tháng 4/2021.

Thành viên nữ duy nhất trong bộ máy lãnh đạo Chính phủ là Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà. Bà Trà sinh năm 1964, quê quán tỉnh Nghệ An, có trình độ chuyên môn Thạc sĩ Quản lý Giáo dục.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà là Bí thư Trung ương Đảng khóa XIV; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, XIV, đại biểu Quốc hội khóa XV, XVI. Bà Phạm Thị Thanh Trà là nhân sự tái cử, giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ từ tháng 10/2025.

Cùng với đó, ông Hồ Quốc Dũng cũng là một trong hai Phó Thủ tướng Chính phủ tái cử. Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng sinh năm 1966, quê quán tỉnh Gia Lai, có trình độ chuyên môn Thạc sĩ Luật.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV; ông giữ cương vị Phó Thủ tướng Chính phủ từ tháng 25/10/2025.

Trong danh sách Phó Thủ tướng Chính phủ vừa được phê chuẩn bổ nhiệm còn có Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng. Tân Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng sinh năm 1973, quê quán TP Hà Nội; có trình độ chuyên môn là Tiến sĩ Kinh tế; Thạc sĩ Lưu thông tiền tệ; Đại học kinh tế chuyên ngành Tài chính-Tín dụng.

Ông Nguyễn Văn Thắng là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII (dự khuyết), XIII, XIV; đại biểu Quốc hội Khóa XIV, XV, XVI. Trước khi được phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng, ông Thắng giữ cương vị Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu cũng được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ. Ông Lê Tiến Châu sinh năm 1969, quê quán tỉnh Tây Ninh, trình độ chuyên môn Tiến sĩ Luật.

Tân Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV; đại biểu Quốc hội khóa XV. Trước khi được phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng, ông giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng từ tháng 1/2023.

Trước đó, vào ngày 7/4, Quốc hội khóa XVI đã bầu ông Lê Minh Hưng giữ chức Thủ tướng Chính phủ, nhiệm kỳ 2026 – 2031. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sinh ngày 11/12/1970, quê quán tỉnh Hà Tĩnh, trình độ chuyên môn là Thạc sĩ Chính sách công. Trước khi được bầu giữ chức Thủ tướng, ông Lê Minh Hưng là Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Như vậy, lãnh đạo Chính phủ nhiệm kỳ 2026 – 2031 bao gồm Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và sáu Phó Thủ tướng Chính phủ, trong đó có hai người tái cử và bốn người lần đầu được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm.

Theo Luân Dũng - Trường Phong

