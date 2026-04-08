Bí thư Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc làm Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Theo Trường Phong | 08-04-2026 - 13:26 PM | Xã hội

Ngày 8/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, tham gia Ban Bí thư và giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Ngày 8/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định cho ông Nguyễn Duy Ngọc (ngoài cùng bên trái). Ảnh: PV.

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định phân công, bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, tham gia Ban Bí thư và giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Ông Nguyễn Duy Ngọc sinh năm 1964; quê quán tại tỉnh Hưng Yên. Ông có trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật.

Ông Nguyễn Duy Ngọc trải qua nhiều năm công tác, trưởng thành trong ngành Công an. Ông từng là Trưởng Công an huyện Thanh Trì; Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt Công an thành phố Hà Nội. Đến năm 2012, ông làm Chánh Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra; rồi tháng 3/2013, ông giữ chức Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội.

Tháng 1/2014, ông giữ chức Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội kiêm Thủ trưởng cơ quan Điều tra Công an thành phố Hà Nội. Đến tháng 11/2016, ông làm Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an). Năm 2017, ông được thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng.

Tháng 8/2018, ông làm Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an). Đến tháng 8/2019, ông giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an. Tháng 1/2021, ông được thăng cấp bậc hàm Trung tướng.

Tháng 1/2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Đến tháng 12/2023, ông được thăng cấp bậc hàm Thượng tướng.

Ông giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an đến tháng 6/2024, rồi được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Đến tháng 8/2024, ông được bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Tháng 1/2025, ông được bầu vào Bộ Chính trị, giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, sau đó, đến tháng 11/2025, ông được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Tháng 1/2026, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ông Nguyễn Duy Ngọc được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương; được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị khóa XIV.

Tháng 3/2026, ông Nguyễn Duy Ngọc được Hội đồng bầu cử quốc gia công bố trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Ngày 8/4, ông Nguyễn Duy Ngọc được điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Trước đó, ông Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, được Quốc hội khóa XVI bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ.

