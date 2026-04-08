Thủ đoạn cưỡng đoạt tài sản của quản trị viên nhiều fanpage lớn ở Hải Phòng

Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP Hải Phòng vừa triệt phá chuyên án, bắt giữ Vũ Tùng Lâm (SN 1990, trú tại Đặc khu Cát Hải) và Nguyễn Văn Tài (SN 1992 trú phường Thiên Hương), lần lượt là Giám đốc và Phó Giám đốc Công ty TNHH truyền thông và sự kiện Vietcomms – Vietcomms Media về hành vi “ Cưỡng đoạt tài sản ”.

Theo điều tra, năm 2024, Lâm và Tài thành lập Công ty TNHH truyền thông và sự kiện Vietcomms – Vietcomms Media (Công ty Vietcomms), đặt trụ sở tại khu đô thị WaterFront, phường Lê Chân và thuê một số nhân viên hoạt động quảng cáo, tư vấn truyền thông cho các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh.

Các đối tượng đã lập hàng loạt fanpage, group facebook thu hút lượng lớn người đăng ký tham gia, theo dõi, như: Ăn chơi Hải Phòng, Hải Phòng – hôm nay ăn gì, Hải Phòng xịn, Hải Phòng xịn của tôi, Beat Hải Phòng, Beat Thủy Nguyên... đều thu hút hàng trăm nghìn lượt người theo dõi, tham gia.

Vũ Tùng Lâm và Nguyễn Văn Tài tại cơ quan công an.

Các đối tượng và nhân viên công ty thường xuyên đăng tải, duyệt đăng các bài viết của người tham gia liên quan đến hoạt động kinh doanh của các cơ sở dịch vụ ăn uống, vui chơi, du lịch.

Theo điều tra, nhóm đối tượng sử dụng một số tài khoản facebook ảo chủ động đăng hoặc duyệt đăng các bài viết, clip review của người tham gia phản ánh không tích cực đến hoạt động kinh doanh của một số cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Lâm và Tài sẽ liên hệ với chủ các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh nêu trên để làm việc.

Khi chủ cơ sở kinh doanh đề nghị gỡ bài đăng, Lâm và Tài yêu cầu họ phải ký hợp đồng quảng cáo, hỗ trợ xử lý khủng hoảng với giá trị từ 30-60 triệu đồng/năm. Sau khi ký hợp đồng và thanh toán tiền, Lâm và Tài mới xóa các bài viết trên các fanpage, group facebook do mình làm quản trị viên.



