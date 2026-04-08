Bầu và phê chuẩn bổ nhiệm 23 thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031

Tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội đã bầu Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng giữ chức Thủ tướng Chính phủ , nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tân Thủ tướng Lê Minh Hưng ngày sinh 11/12/1970, quê quán tỉnh Hà Tĩnh, có trình độ chuyên môn Thạc sĩ Chính sách công.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng hoa chúc mừng Thủ tướng Lê Minh Hưng và các thành viên Chính phủ. Ảnh: Như Ý

Sáu Phó Thủ tướng Chính phủ, gồm:

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Gia Túc . Ông Phạm Gia Túc sinh ngày 22/5/1965, quê quán tỉnh Ninh Bình, trình độ chuyên môn thạc sĩ Quản lý hành chính công.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang. Đại tướng Phan Văn Giang sinh ngày 14/10/1960, quê quán tỉnh Ninh Bình, trình độ chuyên môn Tiến sĩ Khoa học quân sự.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà . Bà Phạm Thị Thanh Trà sinh ngày 21/1/1964, quê quán tỉnh Nghệ An, t rình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Giáo dục.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng . Ông ngày sinh 15/8/1966, quê quán tỉnh Gia Lai, trình độ chuyên môn Thạc sĩ Luật.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng . Ông Nguyễn Văn Thắng sinh ngày 12/9/1973, quê quán TP Hà Nội, t rình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu . Ông Lê Tiến Châu sinh ngày 5/10/1969, quê quán tỉnh Tây Ninh, trình độ chuyên môn Tiến sĩ Luật.

Các bộ trưởng, trưởng ngành

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang: Ngày sinh 17/10/1965, quê quán tỉnh Hưng Yên, trình độ chuyên môn Đại học ngành Luật, chuyên ngành điều tra tội phạm.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung: Ngày sinh 27/4/1961, q uê quán Thành phố Huế, t rình độ chuyên môn Tiến sĩ Luật.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình: Ngày sinh 15/3/1967, q uê quán tỉnh Cà Mau , trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế

Ủy viên Trung ương Đảng Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng: Ngày sinh 25/12/1966, quê quán tỉnh Nghệ An, trình độ chuyên môn Thạc sĩ Luật.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn: Ngày sinh 2/8/1971, q uê quán tỉnh Bắc Ninh, t rình độ chuyên môn Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng.

Các thành viên Chính phủ được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm. Ảnh: Như Ý

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng: Ngày sinh 24/10/1973, quê quán tỉnh Hưng Yên, trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Hóa học.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng: Ngày sinh 1/10/1977, quê quán thành phố Hải Phòng, trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh: Ngày sinh 4/11/1967, quê quán TP Hà Nội, trình độ chuyên môn: Tiến sĩ ngành Cầu đường - Nền móng và công trình ngầm.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh: Ngày sinh 26/7/1967, q uê quán tỉnh Ninh Bình , trình độ chuyên môn Thạc sĩ Luật.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân: Ngày sinh 1/8/1974 , quê quán tỉnh Ninh Bình, trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Công nghệ thông tin.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn: Ngày sinh 25/9/1969, quê quán tỉnh Hưng Yên, trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Kỹ thuật Tự động hóa.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan : Ngày sinh 23/7/1971, q uê quán thành phố Hải Phòng, t rình độ chuyên môn Thạc sĩ Kinh tế.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang: Ngày sinh 23/5/1967, quê quán tỉnh Bắc Ninh, trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Kinh tế.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong: Ngày sinh 8/7/1972, quê quán tỉnh Phú Thọ, t rình độ chuyên môn Tiến sĩ Kinh tế.

Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng nhà nước Phạm Đức Ấn: Ngày sinh 1/2/1970, q uê quán tỉnh Nghệ An, trình độ chuyên môn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh.

Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn: Ngày sinh 26/8/1975, quê quán tỉnh Ninh Bình, trình độ chuyên môn: Tiến sĩ chuyên ngành Tội phạm học và Điều tra tội phạm.