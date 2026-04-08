Bắt quản trị viên nhiều fanpage lớn Beat Hải Phòng, Ăn chơi Hải Phòng, Hải Phòng Xịn...

Vào ngày 7/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng cho biết đã bắt giữ 2 đối tượng cầm đầu nhóm sử dụng các fanpage, hội nhóm Facebook để gây sức ép, cưỡng đoạt tài sản của nhiều cơ sở kinh doanh trên địa bàn.

Theo đó, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (Đội 5) phát hiện một số doanh nghiệp, cơ sở dịch vụ bị các đối tượng tự xưng công ty truyền thông ép ký hợp đồng “bảo trợ truyền thông”, “xử lý khủng hoảng truyền thông” với dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản. Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Vũ Tùng Lâm và Nguyễn Văn Tài (Ảnh: CQCA)

Đến ngày 7/4/2026, lực lượng chức năng bắt giữ Vũ Tùng Lâm (sinh năm - SN 1990) và Nguyễn Văn Tài (SN 1992, cùng trú tại Hải Phòng), là Giám đốc và Phó Giám đốc Công ty TNHH truyền thông và sự kiện VIETCOMMS - VIETCOMMS MEDIA.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2024, Lâm và Tài lập công ty, thuê trụ sở tại khu đô thị Waterfront (phườngLê Chân), đồng thời xây dựng, quản trị nhiều fanpage, nhóm Facebook có lượng lớn người theo dõi như “Ăn chơi Hải Phòng”, “Hải Phòng – Hôm nay ăn gì”, “Hải Phòng Xịn”, “Beat Hải Phòng”…

Nhóm này sử dụng tài khoản ảo đăng tải hoặc duyệt đăng các bài viết, clip có nội dung phản ánh tiêu cực về hoạt động của một số cơ sở kinh doanh, chủ yếu trong lĩnh vực ăn uống, dịch vụ. Sau đó, các đối tượng chủ động liên hệ với chủ cơ sở, gây sức ép buộc phải ký hợp đồng quảng cáo, xử lý truyền thông với chi phí từ 30–60 triệu đồng/năm.

Do lo ngại ảnh hưởng uy tín, nhiều chủ cơ sở buộc phải chấp nhận. Sau khi nhận tiền, các đối tượng mới tiến hành xóa bài viết trên các fanpage, nhóm do mình quản trị.

Phòng Cảnh sát hình sự xác định đây là thủ đoạn lợi dụng mạng xã hội để trục lợi, gây ảnh hưởng xấu đến môi trường kinh doanh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đề nghị các tổ chức, cá nhân là nạn nhân liên hệ trình báo với Phòng Cảnh sát hình sự (Điều tra viên Hoàng Kim Thái, SĐT: 0904.127.567) để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định.