Nhiều nơi hôm nay nắng nóng vượt 40°C, dự báo tiếp tục gia tăng

Theo Phạm Trang | 08-04-2026 - 07:25 AM | Xã hội

Nhiều khu vực trên cả nước đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất vượt 40°C, dự báo còn kéo dài trong những ngày tới.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 07/4, khu vực Tây Bắc Bộ ghi nhận nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 đến 39°C, cá biệt vượt 40°C như Phù Yên (Sơn La) và Mai Châu (Phú Thọ) cùng đạt 40,2°C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35 đến 40%.

Tại khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi, nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt diễn ra trên diện rộng, nhiệt độ phổ biến 38 đến 40°C, có nơi trên 40°C. Một số điểm ghi nhận mức nhiệt rất cao như Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 40,3°C, Tây Hiếu (Nghệ An) 41,9°C và Hà Tĩnh 40,8°C. Độ ẩm thấp, dao động từ 35 đến 40%.

Trong khi đó, khu vực Đông Bắc Bộ, phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng xuất hiện nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt phổ biến 35 đến 37°C, có nơi trên 37°C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40 đến 45%.

Dự báo trong 24 đến 48 giờ tới, từ ngày 08 đến 09/4, khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục xảy ra nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 đến 39°C, có nơi trên 40°C. Độ ẩm thấp, phổ biến từ 35 đến 40%.

Tây Bắc Bộ duy trì nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 38°C, có nơi trên 38°C; độ ẩm dao động từ 45 đến 50%.

Khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 đến 36°C, có nơi trên 36°C; độ ẩm thấp nhất khoảng 50 đến 55%.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, nắng nóng diện rộng còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới, với cấp độ rủi ro thiên tai ở mức cấp 1.

Do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm thấp, nguy cơ cháy nổ và hỏa hoạn tại khu dân cư tăng cao do nhu cầu sử dụng điện lớn. Đồng thời, người dân có thể đối mặt với tình trạng mất nước, kiệt sức khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt cao.

Đáng lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin có thể thấp hơn nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời từ 2 đến 4°C, thậm chí cao hơn, tùy thuộc vào điều kiện bề mặt như bê tông, đường nhựa.

Ông Lê Minh Hưng được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ

Ông Nguyễn Huy Tiến tái đắc cử Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao

Vụ án tại VRG: "Bóng hồng" hưởng 80% khi thâu tóm đất vàng khai gì tại toà?

Đã có kết quả xác minh vụ người phụ nữ nghi bạo hành trẻ tại cơ sở mầm non ở Hưng Yên

Đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ trên 40°C kéo dài đến bao giờ?

Danh tính tài xế ở Bắc Ninh đưa cô gái lạ vào viện, ứng 2 triệu đồng viện phí rồi rời đi giữa đêm

