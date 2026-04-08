Đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ trên 40°C kéo dài đến bao giờ?

Nguyễn Huệ/VTC News | 08-04-2026 - 07:08 AM | Xã hội

Hôm nay cả nước bước vào ngày thứ ba của đợt nắng nóng như đổ lửa, nhiều nơi ở khu vực miền Trung và Nam Trung Bộ ghi nhận mức nhiệt trên 40°C.

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 8/4/2026

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, trong hai ngày 8-9/4, nắng nóng gay gắt tiếp tục bao trùm từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk. Nhiều nơi có thể xuất hiện nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39°C, có nơi trên 40°C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 35-40%.

Bản đồ dự báo nhiệt độ cao nhất trong 24 giờ tới. (Nguồn: NCHMF)

Khu vực Tây Bắc Bộ có phần dịu hơn, song nắng nóng gay gắt vẫn bao trùm, khiến nhiều nơi như “chảo lửa”, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38°C, có nơi vượt 38°C; độ ẩm không khí thấp, chỉ khoảng 45-50%.

Thời tiết nam đồng bằng Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mặc dù không khắc nghiệt nhưng vẫn trong ngưỡng nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36°C, có nơi trên 36°C, độ ẩm thấp nhất trong không khí dao động 50- 55%.

Trong những ngày tới, nắng nóng khả năng vẫn duy trì trên cả nước.

Mặc dù ban ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt nhưng người dân cần đề phòng mưa rào và dông vài nơi lúc chiều tối và đêm, nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 8/4/2026

TP Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 34-36°C.

Tây Bắc Bộ tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 36-38°C, có nơi trên 38°C.

Đông Bắc Bộ đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nam đồng bằng nắng nóng. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, nam đồng bằng 35-36°C, có nơi trên 36°C.

Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29°C. Nhiệt độ cao nhất 37-39°C, có nơi trên 40°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong đó, phía Bắc ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 37-39°C, có nơi trên 40°C, phía Nam 33-35°C, có nơi trên 35°C.

Cao nguyên Trung Bộ đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C. Nhiệt độ cao nhất 34-36°C, có nơi trên 36°C.

Nam Bộ đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 34-36°C, có nơi trên 36°C.

TP.HCM đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 34-36°C.

Hôm qua (7/4), Tây Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 37-39°C, có nơi trên 40°C như các trạm: Phù Yên (Sơn La) và Mai Châu (Phú Thọ) 40,2°C, độ ẩm tương đối thấp nhất 35-40%.

Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất ngày dao động 38-40°C, có nơi trên 40°C như các trạm: Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 40,3°C; Tây Hiếu (Nghệ An) 41,9°C, đây cũng là mức nhiệt cao nhất quan trắc được trong ngày 7/4. Tại Hà Tĩnh, Hương Sơn và Hương Khê cũng ghi nhận trên 40°C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 35-40%.

Đông Bắc Bộ, phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-37°C, có nơi trên 37°C.

Ông Lê Minh Hưng được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ

Ông Lê Minh Hưng được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ Nổi bật

Ông Nguyễn Huy Tiến tái đắc cử Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao

Ông Nguyễn Huy Tiến tái đắc cử Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao Nổi bật

Danh tính tài xế ở Bắc Ninh đưa cô gái lạ vào viện, ứng 2 triệu đồng viện phí rồi rời đi giữa đêm

Danh tính tài xế ở Bắc Ninh đưa cô gái lạ vào viện, ứng 2 triệu đồng viện phí rồi rời đi giữa đêm

22:36 , 07/04/2026
Nam sinh lớp 7 bị chủ quầy tạp hóa hành hung: Hé lộ cuộc trao đổi giữa 2 bên

Nam sinh lớp 7 bị chủ quầy tạp hóa hành hung: Hé lộ cuộc trao đổi giữa 2 bên

22:18 , 07/04/2026
Chân dung Giám đốc Đào Thị Thu Hoài SN 1981 đang bị công an điều tra

Chân dung Giám đốc Đào Thị Thu Hoài SN 1981 đang bị công an điều tra

21:45 , 07/04/2026
Vụ ‘đất vàng’ 39-39B Bến Vân Đồn: Cựu Giám đốc Sở Tài chính lâm bệnh nặng ở nước ngoài?

Vụ ‘đất vàng’ 39-39B Bến Vân Đồn: Cựu Giám đốc Sở Tài chính lâm bệnh nặng ở nước ngoài?

21:17 , 07/04/2026

