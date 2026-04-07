Vụ ‘đất vàng’ 39-39B Bến Vân Đồn: Cựu Giám đốc Sở Tài chính lâm bệnh nặng ở nước ngoài?

Trưa 7/4, tại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ thâu tóm trái phép khu đất vàng 39-39B Bến Vân Đồn , gây thất thoát hơn 542 tỷ đồng, HĐXX và luật sư đã có một số thông tin liên quan đến bà Đào Thị Hương Lan (cựu Giám đốc Sở Tài chính, cựu Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo 09 TPHCM).

Bà Đào Thị Hương Lan đang trốn truy nã.

HĐXX cho biết, bị cáo Đào Thị Hương Lan đang trốn truy nã. TAND TPHCM đã phát thông báo kêu gọi bị cáo này ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, hợp tác với các cơ quan tiến hành tố tụng để đảm bảo quyền bào chữa, quyền tự bào chữa theo quy định tại Điều 16, Điều 61 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015. Bị cáo Lan không ra trình diện, coi như từ bỏ quyền tự bào chữa và HĐXX xét xử vắng mặt bị cáo theo quy định.

Luật sư Trương Thị Minh Thơ (Đoàn luật sư TPHCM) là luật sư bào chữa cho bị cáo Đào Thị Hương Lan. Trước HĐXX, luật sư Thơ cho biết, thông qua email, bà Lan (đang ở nước ngoài) trình bày bị bệnh nặng; hồ sơ bệnh án của bị cáo này cũng được gửi kèm về.

Luật sư Trương Thị Minh Thơ tại phiên tòa ngày 7/4. Ảnh: Tân Châu

Cũng theo luật sư Trương Thị Minh Thơ, bị cáo Đào Thị Hương Lan có tác động gia đình nộp 200 triệu đồng để khắc phục hậu quả vụ án.

Thông tin riêng với phóng viên Báo Tiền Phong, luật sư Trương Thị Minh Thơ cho biết, chồng bị cáo Đào Thị Hương Lan là người đã mời bà Thơ bào chữa cho vợ trong vụ án này.

“Toàn bộ hồ sơ bệnh án của bà Hương Lan, cũng như các tài liệu liên quan mà bà Lan gửi về qua email, luật sư đều chuyển cho cơ quan chức năng” – Luật sư Trương Thị Minh Thơ khẳng định.

Bà Đào Thị Hương Lan bị xét xử vắng mặt về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo hồ sơ vụ án, d o có mối quan hệ cá nhân từ trước nên các bị cáo Lê Y Linh, Đặng Phước Dừa đã gặp gỡ, tác động để nhờ bà Lan sắp xếp khu đất 39-39B Bến Vân Đồn giao cho Công ty Phú Việt Tín, và được bà Lan đồng ý. Đưa tiền nhưng bà Lan không nhận nên ông Dừa hứa cho bà Lan 1 căn hộ sau khi thực hiện dự án. Theo đó, b à Lan ký Văn bản số 92/STCBCĐ09-CS ngày 05/01/2010 của Ban Chỉ đạo 09 Thành phố, đề xuất để lãnh đạo ký Văn bản số 221/UBND-TM ngày 18/01/2010 của UBND TPHCM giao Sở Tài nguyên và Môi trường cũ lập thủ tục thu hồi và giao toàn bộ khu đất 39-39B Bến Vân Đồn cho Công ty Phú Việt Tín.

Cáo trạng xác định, mặc dù bị cáo Đào Thị Hương Lan đã xuất cảnh ra nước ngoài, Cơ quan điều tra đã triệu tập nhưng không lấy được lời khai song căn cứ tài liệu thu thập được; lời khai của các bị can và các cá nhân liên quan và tài liệu, chứng cứ khác, có đủ căn cứ xác định bà Lan đã vì động cơ vụ lợi, thực hiện hành vi đề xuất thu hồi và giao toàn bộ khu đất 39-39B Bến Vân Đồn cho Công ty Phú Việt Tín theo hình thức chỉ định trái pháp luật, xâm phạm chế độ quản lý tài sản công dẫn đến việc Tập đoàn Cao su chuyển nhượng khu đất trái pháp luật, gây thất thoát tài sản Nhà nước.