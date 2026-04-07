Quyết định bắt tạm giam Nguyễn Lê Duy Dũng

Công an TP Đà Nẵng chiều 7/4 cho biết Văn phòng Cơ quan Cảnh sát đã tống đạt các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Lê Duy Dũng (sinh năm 1973, trú tại nhà D, chung cư Bạch Đằng Đông, phường Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Khoản 4, Điều 174 Bộ luật hình sự.

Quá trình điều tra xác định, do cần tiền tiêu xài, Nguyễn Lê Duy Dũng đã rủ anh N.T.V (sinh năm 1991), trú đường Phạm Cự Lượng, TP. Đà Nẵng cùng góp vốn mua một thửa đất số 253 (tạm) thuộc tổ 183, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà (cũ), với giá 800 triệu đồng. Đáng chú ý, đây là thửa đất chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Công an TP Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Nguyễn Lê Duy Dũng (áo đỏ) - Ảnh: Công an Đà Nẵng

Sau khi nhận tiền góp vốn từ ông V., Dũng không thực hiện việc mua bán như thỏa thuận mà sử dụng toàn bộ số tiền vào mục đích cá nhân. Không dừng lại ở đó, đến tháng 8/2019, Dũng tiếp tục đưa ra thông tin gian dối, đề nghị bán lại phần góp vốn của mình cho ông V. với giá 1,2 tỷ đồng.

Tiếp đến, ngày 24/10/2019, Dũng cam kết sẽ đứng ra làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thửa đất nêu trên với tổng giá trị 1,3 tỷ đồng và hứa trong vòng 2 tháng sẽ bàn giao giấy chứng nhận cho ông V.

Tin tưởng vào lời nói của Dũng, trong khoảng thời gian từ năm 2019 đến năm 2020, ông V. đã nhiều lần giao tiền cho Dũng với tổng số tiền 1,1 tỷ đồng để Dũng thực hiện việc làm sổ đỏ.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Dũng tiếp tục sử dụng vào việc tiêu xài cá nhân và không thực hiện bất kỳ cam kết nào. Tổng số tiền Dũng đã chiếm đoạt của V. là 2,7 tỷ đồng.